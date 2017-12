Săgeata a câştigat derby-ul constănţean

DIFERENŢĂ CLARĂ. Ultimul derby constănţean al sezonului, desfăşurat ieri, la Năvodari, între Săgeata şi Viitorul Constanţa, în etapa a 25-a a Ligii a II-a, s-a încheiat cu victoria clară a gazdelor, scor 2-0. Dornici de revanşă după eşecul din etapa trecută, elevii lui Aurel Şunda au dominat jocul încă din start, dar golgeterul Sorin Chiţu a reluat peste transversală, în min. 6, dintr-o poziţie excelentă. Un minut mai târziu, Jianu a reuşit să deschidă scorul, după ce a dejucat pasul la ofsaid al oaspeţilor, l-a driblat pe Costea şi a marcat în poarta goală. Acelaşi Jianu a avut şansa de a mări diferenţa, în min. 26, dar a trimis pe lângă poartă, după ce primise cadou o minge luftată de Larie. La jumătatea primei reprize şi-a intrat în rol centralul Cătălin Pană, care nu a sancţionat un fault clar comis de Ninu asupra lui Sorin Chiţu, în careu. Mai mult, arbitrul l-a trimis în tribună pe antrenorul năvodărean Aurel Şunda, pentru proteste. Prima ocazie a Viitorului a venit abia în min. 32, când şutul lui Cârstocea a fost parat de Gordin, iar prima repriză s-a încheiat cu o nouă ratare a lui Jianu, lovitura sa de cap fiind respinsă greu de Costea. La reluare, năvodărenii au continuat să preseze, dar portarul oaspeţilor a blocat spectaculos şutul trimis de Sorin Chiţu, din lovitură liberă de la 18 m. Costea nu a mai putut face nimic cu opt minute înainte de final, când Alexandru Vlad a trimis o “torpilă” sub transversală de la marginea careului, dintr-o lovitură liberă acordată mult prea uşor de centralul Cătălin Pană. Finalul ar fi putut aduce încă un gol pentru Săgeata, dar mingea trimisă de Şicu spre poartă a fost respinsă în ultimul moment de Larie.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Gordin - Bold, Fl. Popa, C. Dinu, A. Vlad - Olah (66 M. Gheorghe), Dîlbea, Vezan (78 V. Apostol), Boroştean - S. Chiţu, Jianu (75 Şicu); Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Costea - Rusu, Larie, Ninu, Bică (76 I. Călin) - Banoti, Benzar, Al. Chirilă (83 M. Dan) - Cârstocea, Hertu, Pantelie (83 Gavra). Cartonaşe galbene: S. Chiţu, Bold / Rusu. Marcatori: Jianu 7, A. Vlad 82. Au arbitrat: Cătălin Pană (Bucureşti) - Dragoş Iliescu (Craiova) şi Bogdan Velicu (Bucureşti).

“TUNURILE” PE ARBITRU. La finalul partidei, antrenorul gazdelor l-a criticat dur pe centralul partidei, acuzându-l în primul rând pentru atitudinea afişată pe tot parcursul partidei. „A fost un joc pe care l-am dominat cu autoritate. Scorul nu reflectă realitatea din teren, pentru că diferenţa ar fi trebuit să fie mai mare. În afară de cele două goluri, am avut treu-patru mari ocazii de a marca şi două lovituri de pedeapsă neacordate. Echipa a jucat bine, dar, din păcate, sunt mulţi factori care ne pun piedici. Nu are rost să vorbesc de arbitraj, dar am primit 60 de mesaje pe telefon şi toată lumea mi-a spus că a fost penalty clar la Chiţu. L-am chemat pe arbitru la mine, i-am spus că-l rog să fie mai atent, iar el m-a eliminat. Nu l-am jignit sau apostrofat. Pe noi ne ciupesc arbitrii la fiecare meci şi suntem în luptă cu toată lumea, FIFA, UEFA, TAS şi altele”, a acuzat Şunda. „A învins echipa care a greşit mai puţin. Săgeata are jucători cu mai multă experienţă, care au putut să ne dezechilibreze şi să câştige duelurile unu la unu. Ar fi fost bine să avem şi noi ocazii şi să punem în pericol poarta adversă. Am avut mulţi jucători indisponibili, iar acest lucru s-a văzut în joc. În privinţa arbitrajului, nu vreau să spun decât că acest arbitru a jucat pentru Săgeata Stejaru, în urmă cu doi ani, la Trofeul Telegraf”, a spus tehnicianul Viitorului, Cătălin Anghel.