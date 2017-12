Săgeata a învins clar pe FC Farul

Aflate în cantonament la munte, cele două formații constănțene din Liga a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari și FC Farul Constanța, s-au întâlnit, vineri, într-o partidă de verificare, disputată pe stadionul „Metrom” din Brașov. Ca și în urmă cu două săptămâni, când a câștigat cu 4-0 întâlnirea care a avut loc la Năvodari, echipa pregătită de Cătălin Anghel s-a impus fără mari probleme, cu scorul de 3-1 (2-0), golurile fiind marcate de C. Ganea, de două ori, și Cîrjă, respectiv D. Stan. „A fost ultimul nostru meci din cadrul stagiului de pregătire montană și consider că a fost unul reușit. Am controlat jocul, am marcat rapid primele două goluri și apoi ne-am distanțat decisiv. Pare să se fi cristalizat și o formulă de echipă, dar pot să mai apară surprize. În privința Farului, pot spune că este o echipă bună, care va pune multe probleme în sezonul viitor”, a declarat managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuțan. „S-a văzut că suntem într-o întârziere în privința pregătirii, pentru că nu avem ritm de joc. În plus, Săgeata are deja vreo șapte meciuri amicale, în timp ce pentru noi a fost doar al doilea. Meciul a semănat mult cu cel disputat în urmă cu două săptămâni, pentru că am luat golurile foarte ușor. La primul, în timp ce noi așezam zidul la o lovitură de 18 metri, adversarii au bătut rapid și au înscris. A fost și vina noastră, pentru că nu am fost atenți și nimeni nu a stat în fața balonului, dar și arbitrul ar fi putut întoarce jocul. Al doilea gol a venit după o minge pierdută mult prea ușor, în timp ce a treia reușită a năvodărenilor a fost un șut de excepție a lui Cîrjă. După aceea, am reușit să echilibrăm întâlnirea, am și marcat și ne-am creat câteva ocazii importante”, a explicat antrenorul Farului, Marian Pană, forțat să-l înlocuiască după doar 30 de minute pe Băjan, care a suferit o contractură musculară.

Cei doi antrenori au început partida în următoarele formule - Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Albuț - Cîrjă, Fl. Pătrașcu, Damian, Bruno - Muzac, Bărbulescu - C. Ganea, Vezan, Eloy - Guerra; FC Farul (antrenor Marian Pană): V. Neagu - Băjan, Miulescu, Straton, R. Dumitru - Bardu, Cârstoiu, Ochia, Moroșanu - Plămadă, Arotăriței. După pauză, tehnicienii celor două grupări au rulat întreg lotul.