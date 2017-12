Săgeata a pierdut două puncte!

Săgeata Stejaru a remizat sâmbătă, în etapa a 20-a din Liga a II-a la fotbal, pe terenul echipei de pe locul 3, Concordia Chiajna. Săgeata şi-a păstrat poziţia secundă în clasament, cu două puncte avans faţă de Concordia, însă diferenţa la “adevăr” a crescut în favoarea echipe constănţene: +14 faţă de +6.

Oaspeţii au deschis scorul în min. 19, când Chiţu a marcat cu capul din centrarea lui Vezan. La pauză a fost egalitate, după ce Sorin Pană a transformat un penalty (min. 34). Săgeata a controlat şi repriza a doua, iar Chiţu a înscris din nou, în min. 71, pe contraatac, la capătul unei acţiuni personale. Gazdele au egalat încă o dată, în min. 78, prin Al. Radu, cu un şut frumos de la distanţă. Scor final: Concordia - Săgeata 2-2. „E bun egalul, dar puteam să câştigăm chiar şi trei puncte. A fost un meci peste nivelul ligii secunde şi sunt mulţumit de jocul echipei”, a declarat Aurel Şunda, antrenorul principal al năvodărenilor. „Rezultatul ne mulţumeşte, dar victoria ne era la îndemână. Echipa a jucat foarte bine şi consider că am pierdut două puncte, nu că am câştigat unul. Am controlat partida şi am fost egalaţi dintr-un şut extraordinar”, a spus Mihai Terzi, directorul general al clubului.

Au evoluat pentru Săgeata (antrenori Aurel Şunda şi Constantin Funda): Fl. Olteanu - Bold, Fl. Popa, Goşa, Al. Vlad - Olah (86 Şicu), Dîlbea, V. Apostol (66 Jianu), Vezan (77 Gheară), Boroştean - S. Chiţu. Au arbitrat: Sebastian Colţescu (Craiova) - Marius Nicoară (Băile Herculane), Adrian Popescu (Craiova).