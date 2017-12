Săgeata a pierdut două puncte mari

Săgeata Năvodari a ratat şansa de a trece pe primul loc al clasamentului Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal, terminând doar la egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-2 (Jianu 25, 44 / I. Plămadă 50, Lozneanu 90+3), în confruntarea cu nou-promovata Rapid CFR Suceava, în etapa a 13-a. Obligată să învingă la două goluri diferenţă pentru a se instala în fotoliul de lider, formaţia pregătită de Aurel Şunda a început în forţă şi a deschis scorul în min. 25, când Jianu a scăpat singur şi l-a lobat pe portarul Pascal de la 25 m. Acelaşi Jianu a mărit diferenţa cu un minut înainte de pauză, când a reluat cu capul sub transversală din mijlocul careului. Repriza secundă a fost dominată însă de oaspeţi, care au redus rapid din handicap, în min. 50, şutul lui I. Plămadă învingându-l pe Viciu. Moldovenii au continuat să forţeze şi au obţinut o lovitură de pedeapsă în min. 85, când Diaby l-a faultat pe D. Bălan. Căinari a trimis de la punctul cu var, dar Viciu a reuşit să respingă în corner. Lovitura de teatru s-a produs la ultima fază a jocului, Lozneanu egalând cu un voleu spectaculos de la marginea careului mare. „Am făcut multe greşeli nedorite şi am pierdute două puncte importante din naivitate, pentru că nu am reuşit să blocăm jocul. Au fost unii jucători care m-au dezamăgit. Important este unde vom fi la finalul campionatului”, a spus, la final, antrenorul Aurel Şunda.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Viciu - B. Oprea, Sg. Bar, Muşuroaia, Goşa - Şicu (87 Pecarov), Vezan (78 Pleniceanu), V. Apostol, Diaby - M. Jianu, D. Zaharia (66 Tigoianu); Rapid (antrenor Ovidiu Murariu): Pascal - D. Bălan, Lozneanu, Fl. Plămadă, Semeghin - Bosancu (53 Marinkovici), Velescu, Duman (59 M. Negru), Arotăriţei (24 Spătar) - Căinari, I. Plămadă. Cartonaşe galbene: Goşa, Vezan, Şicu / Pascal, Lozneanu. Au arbitrat: Cătălin Neagu (Poenari) - Ionuţ Babadac (Alexandria) şi Marius Bobe (Videle).