Săgeata a rămas fără golgeter

Cu doar două zile înaintea partidei tur din barajul de promovare în Liga 1 la fotbal, cu CSU Voinţa Sibiu, programată sâmbătă, de la ora 18.30, pe teren propriu, Săgeata Năvodari şi-a pierdut cel mai bun jucător. Golgeterul echipei, Sorin Chiţu, care a marcat 22 de goluri în sezonul 2010-2011, a părăsit cantonamentul în zorii zilei de joi, anunţând că nu va evolua în dubla manşă cu ardelenii. Atacantul în vârstă de 30 de ani a acuzat faptul că nu şi-a mai primit banii de trei luni, în timp ce oficialii năvodărenii l-au acuzat de jocuri de culise în favoarea Voinţei. „Joi dimineaţa, în jurul orei 4.30, mi-am făcut bagajele şi am plecat acasă. Când am acceptat să mă întorc la echipă, am avut o înţelegere cu cei din conducerea clubului, dar când am ajuns în cantonament s-au întâmplat alte lucruri. Nu mi s-au dat restanţele şi nu am mai primit niciun ban de trei luni. Nu mai există cale de întoarcere şi nu voi mai juca pentru Săgeata. Sunt dezamăgit, pentru că mi s-a vorbit foarte urât. Mi-aş fi dorit să joc în baraj, pentru că este şi munca mea, dar sunt convins că băieţii se vor descurca şi fără mine şi vor promova în Liga 1. Îmi văd de drumul meu şi sper să-mi găsesc rapid o altă echipă”, a spus Chiţu. Aflat la final de contract, golgeterul grupării de pe litoral a semnat deja cu Pandurii Tg. Jiu, dar formaţia din Liga 1 a anunţat că vrea să-l împrumute la o altă echipă.

JOCURI DE CULISE? Faptul că oficialii gorjeni sunt foşti conducători ai Voinţei Sibiu i-a determinat pe oficialii năvodăreni să acuze jocuri de culise, principalul vizat fiind Eugen Pîrvulescu. „Pe Chiţu l-am mai adus o dată la echipă în urmă cu câteva zile, dar joacă un rol pe care nu-l conştientizează. Este jucătorul lui Pandurii şi nu a fost lăsat de aceştia să evolueze în baraj, pentru că unii oficiali gorjeni au fost în fruntea clubului din Sibiu. A venit, şi-a luat restanţele şi a dispărut. Nu este prima oară când pleacă de la echipă. S-a întâmplat şi în primul an de contract, când s-a dus la Ceahlăul Piatra Neamţ şi a venit cu coada între picioare după câteva zile. În ultima iarnă povestea s-a repetat. Nu vom încerca să-l întoarcem din drum şi ne vom descurca mai bine fără un jucător care îndeplineşte rolul de destabilizator. Ba vine, ba nu vine, dar ştim că a fost chemat de cei de la Pandurii şi crede că are alternative pe viitor. Voi avea grijă ca toţi conducătorii de club să afle acest lucru şi să nu mai joace niciodată la nivel superior. Din păcate, acesta-i fotbalul românesc şi de aceea am ajuns să ne batem cu Luxemburg”, a replicat preşedintele clubului din Năvodari, Dumitru Rida. Năvodărenii se tem că acelaşi lucru se va întâmpla şi în cazul fundaşului dreapta Alexandru Vlad, împrumutat de la Pandurii Tg. Jiu, care a fost somat să se prezinte la clubul gorjean.