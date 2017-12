Aflată în lupta pentru promovare, Săgeata Năvodari a ratat din nou şansa de a trece pe primul loc al clasamentului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, cedând sâmbătă pe teren propriu, scor 0-2, în disputa cu liderul Delta Tulcea. Deranjat de evoluţia echipei, antrenorul Constantin Gache şi-a urecheat elevii. „Din păcate, am avut cam multe mâini moarte. Am început meciul cu trei fundaşi, dar în multe momente erau şi şapte jucători retraşi în linia defensivă. Până să vină primul gol nu am jucat rău, însă reuşita le-a dat aripi tulcenilor şi ne-a tăiat elanul nouă. Este păcat, nu atât pentru faptul că am ratat ocazia de a trece pe primul loc, dar am şi pierdut trei puncte importante”, a explicat tehnicianul năvodărean, care a rememorat vremurile când pregătea pe Delta Tulcea: „Când am ajuns la Tulcea, am găsit-o în buruieni, dar am terminat mereu în partea superioară a clasamentului. Acum, lucrurile s-au schimbat, este altă organizare, alţi bani, iar Delta se luptă pentru promovarea în prima ligă”. De partea cealaltă, în tabăra tulceană a fost multă bucurie, jucătorii cântând minute bune în vestiar la finalul partidei. „Sunt fericit că am luat trei puncte, mai ales că am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători şi antrenor experimentaţi. Vreau să le mulţumesc elevilor mei pentru că au rămas concentraţi pe tot parcursul jocului. Am avut posesie, ne-am creat ocazii şi am jucat ca o echipă. Mă bucur că în ultimele patru etape am primit un singur gol şi nu am mai pierdut de cinci etape. Nu ne stă gândul însă la prima ligă, pentru că mai este mult până la finalul campionatului, iar distanţa faţă de celelalte echipe este destul de mică. Nu avem timp să ne îmbătăm cu apă rece şi nu ne-o luăm în cap, pentru că surprizele pot veni oricând”, a spus antrenorul tulcenilor, Cristi Dulca.