Săgeata a smuls un egal la Botoşani

Cu patru etape înaintea finalului de sezon, Săgeata Năvodari are un avans de trei puncte în faţa Concordiei Chiajna, principala contracandidată la locul secund în clasament Seriei I, după ce a smuls un rezultat de egalitate, 2-2 (Homneac 4, Ad. Boroştean 40 / Itu 15, Olah 70), sîmbătă, în fieful celor de la FC Botoşani, în etapa a 26-a a Ligii a II-a. Gazdele au deschis scorul rapid, Homneac trimiţând puternic, din 6 m, sub transversală, dar Săgeata a replicat prin Itu, care a stabilit egalitatea la un sfert de la startul partidei, cu o lovitură de cap din careul mic. Moldovenii au intrat totuşi la cabine în avantaj, Adrian Boroştean finalizând perfect o acţiune purtată pe partea dreaptă de Homneac. La reluarea, oaspeţii au forţat egalarea, adusă de Olah, cu o lovitură de cap din centrul careului. „Rezultatul final este unul echitabil. A fost un meci între două echipe foarte bune, un meci cu mult peste ceea ce se joacă în Liga a II-a. Nu ştiu dacă vom putea promova. Misiunea mea este să menţin echipa pe locul secund”, a declarat antrenorul Aurel Şunda. Tehnicianul năvodărean a folosit următoarea echipă: Gordin - Bold (46 Goşa), Fl. Popa, C. Dinu, Al. Vlad - Olah (85 L. Turcu), Dîlbea, Vezan, A. Boroştean (72 M. Gheorghe) - Itu, Jianu.