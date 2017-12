Săgeata a urcat deasupra liniei retrogradării

Aflată într-o situaţie delicată în clasamentul Ligii 1 la fotbal, Săgeata Năvodari a obţinut trei puncte extrem de importante în confruntarea cu o contracandidată din zona “fiebinte”, Universitatea Cluj, scor 1-0 (Vezan 81-pen.), disputată luni seară, pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 26-a. Graţie acestui succes, năvodărenii au urcat deasupra liniei retrogradării, fiind pe poziţia a 14-a, cu 28 de puncte, şi au în continuare şanse reale de a se menţine în prima ligă.

„Băieţii s-au mobilizat extraordinar, au fost aproape unul de altul toată săptămâna şi am reuşit să fim o familie. Cred că prin efortul colectiv şi sacrificiu am reuşit să luăm aceste trei puncte. Sper ca această victorie să ne aducă linişte, pentru a putea să avem un joc mult mai bun şi să jucăm la rezultat. La final, vor conta doar punctele. Trebuie să credem în şansa noastră şi să luptăm până la capăt”, a declarat antrenorul principal al Săgeţii, Cătălin Anghel, care a recunoscut, totuşi, că nu a fost cea mai bună prestaţie a echipei sale în acest sezon: „M-a mulţumit jocul echipei pentru că am câştigat, dar am avut şi momente bune. Nu este uşor să pregăteşti un joc de asemenea intensitate şi tensiune. Suntem un pic pripiţi în deciziile pe care le luăm pe teren, dar cred că am meritat victoria. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi să pregătim foarte bine următorul meci”.

Din păcate, după meciul de luni, gruparea de pe litoral a pierdut doi jucători importanţi, Mihai Roman, accidentat la încălzire, şi Viorel Dinu, care a părăsit terenul cu un minut înainte de pauză. „Au fost două accidentări la jucători importanţi. Roman a simţit o durere, la finalul încălzirii, în acelaşi loc unde a mai fost accidentat. Poate a fost vorba de un ghinion sau poate a fost mai bine aşa, pentru că am fi pierdut o schimbare dacă intra şi se accidenta după cinci minute”, a explicat Anghel.

OASPEŢII AU “ATACAT” ARBITRAJUL La finalul partidei, clujenii au contestat dur arbitrajul, considerând că centralul Cătălin Popa a acordat o lovitură de pedeapsă pentru gazde, în min. 81, după un fault inexistent al portarului Veselovski asupra lui Guerra. „Sunteţi o bătaie de joc! La Poarta Albă să rămâneţi!”, le-au strigat jucătorii celor şase arbitri. „Este trist când un meci se decide dintr-o lovitură de pedeapsă care nu a fost”, a completat antrenorul Mihai Teja. De partea cealaltă, Cătălin Anghel crede că, indiferent de arbitraj, scorul reflectă cele întâmplate pe teren. „Nu prea am discutat arbitrajul. O echipă poate să fie avantajată de o decizie de arbitraj, dar nu cred că a fost ceva intenţionat. Mai mult, cred că a fost o victorie meritată, pentru că ne-am creat mai multe ocazii decât adversarul, am pus presiune şi cred că am fi marcat din celelalte ocazii”, a spus antrenorul năvodărenilor.