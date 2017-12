Săgeata a urcat pe loc promovabil

Cu o echipă schimbată faţă de turul campionatului, Săgeata Năvodari a urcat pe locul secund în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, graţie succesului obţinut ieri, în deplasare, 1-0 (V. Apostol 45-pen.) cu CS Buftea, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a. Prima repriză s-a desfăşurat sub semnul echilibrului, cele mai mari ocazii fiind irosite de Vali Alexandru - pentru gazde şi de Tigoianu - pentru năvodăreni. Cu câteva secunde înainte de pauză, Artiom Karamyan l-au faultat pe Diaby în suprafaţa de pedeapsă, iar Valentin Apostol a executat perfect de la punctul cu var, aducând Săgeata în avantaj. La reluare, gazdele au forţat egalarea, mai ales că au avut superioritate numerică din min. 65, când Fl. Popa a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene. Elevii lui Constantin Gache s-au apărat organizat şi au reuşit să păstreze avantajul până la ultimul fluier. „A fost un meci greu, dar totul este bine când se termină cu bine. Nu am reuşit să înscriem din oportunităţile pe care ni le-am creat, astfel că am marcat dintr-o lovitură de pedeapsă. Misiunea a fost mai dificilă după ce am rămas în inferioritate numerică, dar important este faptul că am luat trei puncte. Mă bucur că am urcat pe locul secund, dar mai este mult de muncă până la promovare”, a spus antrenorul principal al Săgeţii, Constantin Gache.

Au evoluat pentru Săgeata: Gordin - I. Filip, Goşa, Fl. Popa, Aniţoiu - Diaby, V. Apostol, Coconaşu, Tigoianu (82 Ologu) - D. Zaharia (90 Şicu), Pantelie (66 Sg. Bar).