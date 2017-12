Săgeata aşteaptă decizia Comisiei de Disciplină

După ce Direcţia Juridică din cadrul FRF a anunţat că Săgeata Năvodari nu are drept de promovare în Liga I, din cauza schimbului de locuri efectuat în urmă cu doi ani cu CS Buftea, atunci când formaţia evolua la Stejaru, conducerea clubului năvodărean ia în calcul toate variantele pentru a ataca această hotărâre. Oficialii de la Săgeata au anunţat însă că aşteaptă o decizie oficială din partea federaţiei pentru a ataca hotărârea, dar au dezvăluit că nu vor merge la Tribunalul Sportiv de la Lausanne, indiferent de verdictul final. „Nu am angajat încă avocaţi, pentru că nu am primit o decizie a Comisiei de Disciplină a FRF. În acest moment nu există decât o precizare pe site-ul federaţiei, care a venit în urma unor sesizări din partea presei. Eventuala sancţiune o stabileşte doar Comisia de Disciplină. Am solicitat să ni se spună clar dacă putem promova, iar pe 23 februarie va avea o şedinţă a Comisiei de Disciplină în urma căreia vom fi înştiinţaţi oficial. Orice hotărâre în defavoarea noastră poate fi atacată la Comisia de Recurs, dar dacă va fi validată şi în aceea instanţă, nu vom merge la TAS. Vom mai sta încă un an în Liga a II-a, ne vom întări şi mai mult, pentru că nu vreau să fiu încă un Don Quijote în fotbal. Totuşi, eu cred că nu vom fi sancţionaţi”, a spus preşedintele clubului din Năvodari, Dumitru Rida. Altfel, Săgeata va susţine azi, în capitală, de la ora 14.00, un meci de verificare, în compania formaţiei din liga secundă Juventus Bucureşti.