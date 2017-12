Săgeata aşteaptă vizita „lanternei roşii“

După dezastrul suferit runda trecută în Ghencea, unde a pierdut cu 5-0, Săgeata Năvodari are şansa să se redreseze şi să revină la mijlocul clasamentului Ligii 1. Năvodărenii întâlnesc mâine, de la ora 19.00, pe stadionul „Farul” din Constanţa, „lanterna roşie”, Corona Braşov, în etapa a opta, şi au drept obiectiv obţinerea celor trei puncte. „Este o partidă importantă, în care să ne demonstrăm valoarea şi să arătăm că în Ghencea a fost un accident, peste care am trecut deja. Jucăm împotriva unei echipe care s-a întărit în această pauză şi a adus trei jucători importanţi pentru a se lupta să supravieţuiască în prima ligă. În schimb, noi mizăm pe un grup unit şi de aceea am depăşit momentul mai delicat din Ghencea. Este un meci de şase puncte, aşa cum a fost şi cel cu Viitorul, dar nu cred că depinde totul de acest joc. Trebuie să-l câştigăm pentru că aşa abordăm fiecare întâlnire, doar cu gândul la victorie. Multe echipe mici încearcă doar să adune câte un punct, dar noi ne-am propus să schimbăm mentalitatea jucătorilor şi să mergem doar la victorie. Când îţi doreşti să ajungi o echipă importantă, trebuie să-ţi impui jocul. Chiar dacă braşovenii vor veni cu o apărare betonată, vom găsi soluţii pentru a înscrie”, a explicat antrenorul secund Gabriel Manu. Gruparea de pe litoral mizează şi pe forma bună a atacantului Mihai Roman II, care a reuşit să marcheze patru goluri în ultimele trei partide. „Va fi un meci foarte dificil, dar pe care trebuie să-l câştigăm şi, de aceea, vom intra pe teren doar cu gândul la victorie. Mă bucur că am reuşit să marchez în ultimele partide, dar trebuie să continui să-mi fac treaba şi să dau goluri. Corona este o echipă în schimbare, cu un antrenor nou, care a adus şi câţiva jucători cu experienţă în prima ligă”, a spus jucătorul în vârstă de 21 de ani. În plus, căpitanul Ousmane N’Doye este refăcut complet după accidentarea suferită în urmă cu două săptămâni şi va face parte din formula de start.