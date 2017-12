Săgeata, blocată de arbitraj

Prima manşă a barajului pentru promovarea în Liga 1, desfăşurată sâmbătă, pe stadionul “Flacăra” din Năvodari, a lăsat un gust amar celor de la Săgeata. Formaţia pregătită de Aurel Şunda a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu CSU Voinţa Sibiu, la capătul unui meci echilibrat, al cărui rezultat a fost însă influenţat de o gravă eroare de arbitraj a centralului Alexandru Tudor. Mii de oameni au luat cu asalt arena din Năvodari, pentru a-şi încuraja favoriţii, organizatorii fiind surprinşi de această afluenţă de spectatori, motiv pentru care la poarta principala de intrare pe stadion s-au creat nenumărate busculade. Pe teren, lucrurile au fost mult mai liniştite, ambele combatante fiind preocupate să nu primească gol. Lipsită de patru oameni de bază, Săgeata a dominat steril, iar singura mare ocazie a primei reprize a venit la poarta lui Florin Olteanu, mingea expediată de Tătar nimerind transversala. Năvodărenii au reacţionat abia după pauză, şutul expediat de Itu din mijlocul careului fiind blocat de Zăvoi. Faza meciului s-a petrecut cu zece minute înainte de final, când Jianu, scăpat singur, l-a driblat pe portarul Voinţei, care i-a secerat picioarelor. Spre stupoarea tuturor, în loc să acorde lovitură de pedeapsă şi cartonaş roşu lui Zăvoi, Alexandru Tudor a dictat lovitură liberă pentru oaspeţi, acordându-i cartonaş galben lui Jianu pentru simulare. Dezamăgiţi, năvodărenii erau cât pe ce să primească o lovitură de graţie în prelungiri, dar şutul lui Bunea a trecut milimetric pe lângă poartă.

Au evoluat - Săgeata (antrenor): Fl. Olteanu - Goşa, C. Dinu, Fl. Popa, L. Turcu - Bold (67 Şicu), Dîlbea, V. Apostol, Vezan (67 M. Gheorghe) - M. Jianu, Itu (78 D. Gheară); Voinţa (antrenor Alexandru Pelici): Zăvoi - Forika, C. Apostol, N. Grigore, Bunea, Beza - Tătar, Martinescu (74 Negruţ), C. Lungu, I. Popa (78 Majer) - Hardău (65 I. Szabo). Cartonaşe galbene: M. Gheorghe, Jianu / Martinescu, Bunea. Au arbitrat: Alexandru Tudor (Bucureşti) - Cristian Nica (Ploieşti) şi Adrian Ghinguleac (Bucureşti).

“VICIERE DE REZULTAT”. La finalul partidei, gazdele au acuzat în termeni duri arbitrajul. „Timp de un sezon ne-am luptat cu morile de vînt. Ba avem, ba n-avem licenţă. Ba avem drept de promovare, ba n-avem. Iar acum, la baraj, nu ni se acordă un penalty clar. Este foarte greu să joci sub o asemenea presiune, când te sancţionează Federaţia şi arbitrii. Nu cred că Tudor a avut vreo directivă, dar a greşit flagrant. A fost viciere clară de rezultat. Ne vom apăra şansele la Sibiu, iar dacă vom promova lotul va fi completat cu 10-12 jucători”, a spus preşedintele clubului din Năvodari, Dumitru Rida. „A fost o partidă închisă, cu puţine ocazii de gol şi, din păcate, nu am reuşit să înscriem. Punctul culminant l-a reprezentat faza când nu ni s-a acordat lovitură de pedeapsă la faultul asupra lui Jianu. Tudor mi-a spus că mă pot uita liniştit în ochii lui, dar mă întreb dacă şi el se poate uita în ochii mei. Trebuia să dea 11 metri şi eliminare la portar, iar Voinţa era obligată să bage în poartă un jucător de câmp, pentru că epuizase schimbările. Alta era istoria meciului, dar acest lucru ne ambiţionează şi sper să obţinem promovarea la Sibiu”, a adăugat antrenorul Aurel Şunda. „A fost penalty clar. Scăpasem singur şi nu avea niciun rost să simulez, dar aşa a văzut arbitrul. Este bine că nu am primit gol. Şansele au rămas egale şi mergem la Sibiu pentru a câştiga”, a adăugat Jianu. „Nu comentez arbitrajul. Am venit la Năvodari cu gîndul de a pleca neînvinşi, dar puteam să dăm şi lovitura pe final. S-a văzut faptul că ambele echipe au venit din vacanţă, dar au fost meciuri mai slabe ca nivel în Liga 1”, a replicat antrenorul Voinţei, Alexandru Pelici. Delegaţia năvodăreană a plecat ieri dimineaţă spre Sibiu, cu gândul de a obţine o promovare istorică, după un rezultat favorabil în returul programat miercuri, de la ora 18.00.