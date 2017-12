Săgeata continuă să testeze jucători

Cu cinci zile înainte de plecarea în stagiul de pregătire din Austria, programat în perioada 1-14 iulie, Săgeata Năvodari continuă să primească jucători în probe pentru a încerca să-şi întărească lotul. Ultimul venit este un mijlocaş defensiv ghanez, care deţine şi cetăţenie americană, Arnold Kennedy. În vârstă de 24 de ani, acesta a mai jucat la Village United (Jamaica), IFK Sundsvall, Harnosand FF şi Betsele IF (toate din Suedia). „Pot juca atât în centrul apărării, cât şi în postura de mijlocaş defensiv”, a spus Kennedy. Tot în probe se află un atacant israelian în vârstă de 24 de ani, Or Giro, venit de la echipa israeliană din liga secundă Hakoah Ramat Gan. Acesta se pregăteşte de câteva zile sub comanda lui Tibor Selymes şi speră să prindă un loc în lotul pentru cantonamentul austriac. Tot în probe se află şi Florin Achim, un vârf de atac în vârstă de 22 de ani, care a evoluat în ultima sezon în liga secundă, la FC Maramureş. „Mai aşteptăm vreo cinci jucători străini, care sperăm să sosească până luni, când vom pleca în Austria. Până atunci vrem să jucăm sâmbătă un meci amical, dar nu găsim adversar, pentru că multe echipe nu au reluat încă pregătirea. Dacă nu vom avea altă soluţie, vom disputa un meci în familie”, a spus managerul sportiv al năvodărenilor, Mihai Guliu.