Săgeata, în faţa primului test important

Singura echipă din liga secundă care a obţinut punctaj maxim în cele trei etape disputate din retur, Săgeata Năvodari, se numără printre pretendentele la promovare din Seria 1, aflându-se pe locul secund în clasament, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoşani. Duminică, formaţia pregătită de Constantin Gache a dat încă o demonstraţie de fotbal, impunându-se cu 4-1 în faţa celor de la Chindia Tîrgovişte, la capătul unei întâlniri în care diferenţa ar fi putut fi mult mai mare.

„A fost o primă repriză în care oaspeţii au părut să fie la pupitru, datorită posesiei mai bune, dar fără efecte pe tabela de marcaj. În schimb, noi am reuşit să marcăm şi ne-am creat câteva ocazii uriaşe de gol. În repriza secundă, am jucat mai bine şi datorită încrederii pe care ne-a dat-o al doilea gol. Am fost echipa mai matură şi cred că şi mai bună”, a spus antrenorul Constantin Gache. Tehnicianul năvodărenilor a recunoscut însă că primul examen important în lupta pentru promovare este programat sâmbătă, când elevii săi vor da piept, în deplasare, cu Unirea Slobozia. „Va fi dificil, mai ales că gazdele au o echipă bună, iar dacă obţin victoria, pot avea pretenţii în lupta pentru primele locuri. Este un meci deschis oricărui rezultat, dar mergem la Slobozia cu gândul la victorie. Dacă vom învinge, putem să spunem că suntem pe drumul către promovare”, a explicat Gache. La întâlnirea de la Slobozia va reveni căpitanul Florin Popa, care şi-a ispăşit etapa de suspendare dictată după eliminarea de la Buftea, dar va lipsi mijlocaşul Cristian Coconaşu, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.