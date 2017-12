Săgeata încă mai speră la Liga 1

08:48:47 / 11 Iunie 2014

Amatori

Ce-i recomanda pe cei care tocmai au retrogadat echipa? Ar fi firesc sa stea departe de fenomen ceva mai mult timp. Balint promoveaza Craiova si se renunta la el, iar la Navodari se vrea reconstructie cu amatori dubiosi. Daca acesta e fotbalul pe care-l puteti arata, atunci ati gresit orasul. La Navodari am vazut un fotbal mult mai bun ani la rand in liga II decat ceea ce ati prestat voi in liga I. Ce v-a lipsit? Ati ales antrenor, jucatori, conditii de pregatire, etc. Recunoasteti atunci ca va lipseste stiinta profesiei!!! Isi permite orasul sa investeasca in AMATORI? Chiar nu exista persoane in oras sau judet capabile sa satisfaca asteptarile iubitorilor de fotbal??? Cu siguranta sunt oameni care au demonstrat si pot demonstra din nou. Periati-i in continuare pentru acest esec si dati-le o noua sansa sa-si arate neputinta. Preferati sa aduceti AMATORI iar acest lucru, pentru cunoscatori, se traduce, printre randuri, numai intr-un singur mod: LICITATIE CU DEDICATIE.