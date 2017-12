Săgeata încheie turul la Cluj-Napoca

Ajunsă în zona fierbinte a retrogradării, Săgeata Năvodari joacă astăzi, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1), ultimul meci din turul campionatului Ligii 1 la fotbal, întâlnind în deplasare, în etapa a 17-a, una dintre echipele importante ale întrecerii interne, CFR Cluj. Chiar dacă par victime sigure, ţinând cont de diferenţa din clasament, dar mai ales de diferenţa de valoare dintre cele două loturi, năvodărenii speră totuşi să profite de perioada mai slabă prin care trece echipa pregătită de Petre Grigoraş. Clujenii au obţinut un singur succes în ultimele cinci runde, marcând o singură dată, iar pentru partida de azi se confruntă cu probleme şi în defensivă, unde căpitanul Ricardo Cadu este suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.

„Încercăm să facem un joc bun şi să eliminăm gafele, dar trebuie să înţelegem că toţi mai greşim. Din punct de vedere moral, jucătorii stau bine şi vrem să câştigăm”, a spus secundul Gabriel Manu. „În ciuda rezultatelor înregistrate în ultimele etape, cred că nu am prestat un joc slab. Am făcut de fiecare dată o repriză bună şi una mai puţin bună, dar am avut şi ghinion”, a completat mijlocaşul Alexandru Grigoraş. Săgeata, care vine după o serie de patru eşecuri consecutive, nu-l va putea folosi la meciul de azi pe fundaşul central Ioan Mera, suspendat.

Formaţia probabilă de start a Săgeţii: Pogacsics - Peteleu, Fl. Popa, L. Munteanu, I. Filip II - N’Doye, Vezan - Fl. Achim, V. Dinu II, Al. Grigoraş - M. Roman II.