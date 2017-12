Săgeata mizează pe ajutorul fanilor

Aflaţi în faţa unei şanse istorice de a promova în Liga 1 la fotbal, în urma barajului cu CSU Voinţa Sibiu, Săgeata Năvodari pregăteşte cu minuţiozitate dubla manşă programată pe 2 iulie, de la ora 18.30, la Năvodari, şi pe 6 iulie, de la ora 18.00, la Sibiu. În frunte cu antrenorul Aurel Şunda, jucătorii de la Săgeata au disecat ieri jocul adversarilor, urmărind înregistrarea disputei dintre ardeleni şi FC Bihor din returul acestui campionat. „Băieţii şi-au făcut o idee despre stilul de joc al sibienilor, dar niciun meci nu seamănă cu altul. Vor fi două partide extrem de dificile, la finalul cărora sperăm să sărbătorim calificarea”, a spus managerul general al grupării de pe litoral, Mihai Terzi. Oficialii năvodăreni au decis să lase intrarea liberă la meciul tur, mizând astfel pe un ajutor masiv din partea fanilor. „Ţinând cont că este un joc pentru promovarea în Liga 1, cred că stadionul va fi arhiplin şi vor veni în jur de 8.000 de spectatori. Am decis să lăsăm intrarea liberă, iar cei care vor veni la stadion vor primi eşarfe şi fulare cu însemnele clubului. Am discutat şi cu cei de la Voinţa, care ne-au cerut 300 de bilete, urmând să primim şi noi la fel la partida de la Sibiu”, a explicat Terzi. Oficialul năvodărenilor, care se află la Săgeata încă de la debutul actualului proiect, speră să-şi vadă visul împlinit, iar echipa să evolueze în sezonul următor pe prima scenă a fotbalului românesc. „Sper să tranşăm soarta promovării încă din tur. Important este să nu luăm gol şi să marcăm măcar o dată. Dacă intrăm în prima ligă, facem istorie. Am luat echipa de jos şi în patru ani am ajunge să jucăm cu granzii României”, a mărturisit Terzi. După meciul de sâmbătă, delegaţia năvodăreană îşi va face bagajele şi va pleca spre Sibiu cu autocarul.