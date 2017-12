Săgeata Năvodari are interzis la promovarea în Liga I

Clasată pe locul 2 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, la doar un punct în spatele liderului Ceahlăul Piarea Neamţ, şi cotată una dintre marile favorite la promovare, Săgeata Năvodari a primit ieri o veste-şoc. Direcţia Juridică din cadrul FRF a inclus gruparea de pe litoral pe lista cluburilor care nu au drept de promovare în acest sezon, acuzând faptul că, în urmă cu un an şi jumătate, Săgeata a intrat în liga secundă fără să reuşească acest lucru pe teren, ci după un schimb cu CS Buftea. „Operaţiunea juridică efectuată de către CS Săgeata Stejaru în anul 2010 nu este susceptibilă de încălcare a principiilor menţionate în art. 5 bis din Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice. În urma verificărilor efectuate rezultă că, într-adevăr, în anul 2009, CS Săgeata Stejaru a obţinut dreptul de participare în Liga a 2-a, fără a fi respectat principiul meritului sportiv. În concluzie, CS Săgeata Năvodari nu are dreptul de a participa într-o categorie competiţională superioară pentru o perioada de 3 ani competiţionali începând cu sezonul 2009-2010”, a anunţat federaţia. Decizia a fost primită cu surpriză, dar şi nemulţumire de către oficialii năvodăreni, mai ales că, iniţial, Săgeata nu fusese inclusă pe “lista neagră”. „Vom merge la federaţie pentru a cere lămuriri şi vom contesta această hotărâre. Noi am intrat anul trecut în liga secundă după un schimb de locuri cu CS Buftea, nu prin fuziune, comasare sau absorţie. În plus, dosarul de licenţiere ne-a fost respins în sezonul trecut pentru că nu aveam infrastructură, nu din cauza acestui schimb. În regulamentul care a intrat în vigoare la 1 iulie 2010 scrie clar că echipele care au acces în ultimii trei ani într-o ligă superioară prin comasare, fuziune sau absorţie nu au drept de promovare în următoarele trei sezoane. Mai mult, în vara anului trecut, am discutat cu oficialii federaţiei, mai exact şeful Direcţiei Juridice, Adrian Stîngaciu, care ne-a asigurat că nu este nicio problemă privind promovarea. Oricum, la data schimbului de locuri, regulamentul permitea acest lucru, iar actualul regulament nu poate fi aplicat retroactiv”, a acuzat preşedintele de la Săgeata Năvodari, Dumitru Rida.