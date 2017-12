Săgeata Năvodari îşi întăreşte lotul

Cu moralul ridicat după succesul înregistrat în prima etapă a Ligii 1, 1-0 cu Gaz Metan Mediaş, Săgeata Năvodari se pregăteşte pentru primul meci în deplasare din acest sezon. Echipa pregătită de Tibor Selymes va evolua luni, de la ora 19.00, în fieful celor de la FC Braşov, în runda a doua a campionatului. „Va fi un meci greu, pentru că FC Braşov are jucători experimentaţi şi este o echipă cu tradiţie în prima ligă. A început campionatul cu un eşec, dar nu trebuie să uităm câte surprize a realizat în sezonul trecut. Noi mergem să ne jucăm şansa şi să luăm cele trei puncte, dar ne-am mulţumi să obţinem şi un punct. Ar fi excelent dacă am reuşi să legăm trei jocuri fără înfrângere”, a spus managerul general al grupării de pe litoral, Aurelian Băbuţan. Delegaţia năvodăreană va pleca spre Braşov duminică dimineaţă, iar în lot s-ar putea afla atacanţii Ilie Iordache şi Florin Achim. Cei doi şi-au rezolvat problemele contractuale şi au drept de joc în întâlnirea cu FC Braşov. Totodată, oficialii năvodăreni speră să-l convingă pe mijlocaşul Raul Costin să semneze, până la finalul acestei săptămâni, un contract pe un sezon. În schimb, Ioan Mera, care a semnat un contract pe un an cu Săgeata, nu va evolua în partida de sub Tâmpa. „Lui Mera nu i-a sosit cartea verde din Rusia şi sunt şanse mici să se întâmple acest lucru până la sfârşitul săptămânii, mai ales că este în conflict cu Alania, fosta sa echipă. Şi fundaşul sârb Dusan Savic se află în aceeaşi situaţie”, a explicat Băbuţan. La antrenamentul de ieri a participat şi un atacant sârb în vârstă de 23 de ani şi înalt de 2,03 metri, Sasa Popin, care a evoluat ultima oară la Pandurii Tg. Jiu şi va da probe la Năvodari. În plus, Săgeata încearcă să-şi completeze lotul cu al treilea portar, apelând la fostul goalkeeper al Farului, Adrian Vlas, în vârstă de 31 de ani.