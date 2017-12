Săgeata Năvodari, la un pas de primul loc

Implicată în lupta pentru promovarea în prima ligă la fotbal, Săgeata Năvodari are şansa de a urca pe primul loc al clasamentului Seriei 1 din Liga a II-a în cazul unui succes la două goluri în partida cu Rapid CFR Suceava, programată sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul “Flacăra” din Năvodari, în etapa a 15-a.

„Trebuie să ne mobilizăm, pentru că Rapid CFR Suceava este o echipă nou-promovată, ambiţioasă, cu jucători experimentaţi, care a câştigat atât la Botoşani, cât şi la Dinamo II. Trebuie să muncim şi să luăm cele trei puncte. Am trecut cu bine peste seria meciurilor cu celelalte patru echipe care se luptă la promovare. Am avut sincopa de la Sportul, când veneam după trei săptămâni de pauză, dar am câştigat cu FC Botoşani şi CS Otopeni şi am scos un rezultat bun la Tulcea. Important este cum vom termina turul, dar mai ales cum vom încheia campionatul. Sunt şanse ca în iarnă să fim pe primul loc în clasamentul Seriei I şi depinde doar de noi”, a spus antrenorul principal al Săgeţii, Aurel Şunda. „Va fi un meci greu, cu o echipă incomodă, dar ne-am propus să facem un joc bun şi să luăm cele trei puncte. Ar fi bine să marchez, dar important este să învingem. Este o luptă strânsă între echipele din partea superioară, dar noi avem cel mai uşor program şi putem încheia turul între primele două clasate. Rezultatele din runda precedentă ne-au avantajat, dar trebuie să câştigăm ultimele trei meciuri din acest an. Am bifat trei prezenţe în prima ligă şi îmi doresc să revin acolo cu Săgeata, dar o luăm pas cu pas”, a adăugat atacantul Marius Jianu.