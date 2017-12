Săgeata Năvodari, lider-surpriză în Seria I

Mutată în această vară la Năvodari şi cu un lot puternic remaniat faţă de cel folosit în sezonul trecut, Săgeata este surpriza debutului actualei ediţii a Ligii a II-a. Formaţia pregătită de Aurel Şunda a pornit perfect şi, după două etape, are punctaj maxim, fiind liderul clasamentului în Seria I. “Este prematur să vorbim despre faptul că suntem pe primul loc, dar este un început de campionat care mă bucură, pentru că am reuşit să adunăm şase puncte din primele două etape. Mai mult, împotriva celor de la Dinamo II, o echipă întărită cu cinci jucători de la sora mai mare din Liga I, am făcut un meci foarte bun. Sper să-l repetăm sâmbătă şi să învingem şi pe Astra II, pentru că nu avem voie să facem paşi greşiţi pe teren propriu”, a adăugat Şunda. Pentru meciul de sâmbătă, cu Astra Giurgiu, din etapa a 3-a, tehnicianul năvodărenilor nu se va putea baza pe serviciile fundaşului Decebal Gheară, în continuare accidentat, în timp ce mijlocaşul Adrian Olah este incert, din cauza unei contracturi musculare. În schimb, fundaşul Ciprian Dinu s-a refăcut complet, după problemele cu ligamentele genunchiului drept, iar mijlocaşul Valentin Alexandru şi-a rezolvat problemele şcolare. Pentru a întări lotul, Săgeata şi-a propus să-i legitimeze până la sfârşitul acestei săptămâni pe mijlocaşul Andrei Zăgrean, de la Internaţional Curtea de Argeş, care ar putea fi declarat azi liber de contract, şi pe atacantul Mircea Gheorghe, ultima oară la Jiul Petroşani, curtat insistent şi de UTA.