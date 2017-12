Săgeata Năvodari, pe loc retrogradabil

Eşecul înregistrat duminică, în disputa cu Steaua Bucureşti, scor 1-2, dar şi celelalte rezultate înregistrate în etapa a 24-a a Ligii 1 la fotbal au trimis Săgeata Năvodari pe un loc retrogradabil, cu zece etape înaintea finalului sezonului. În aceste condiţii, gruparea de pe litoral are nevoie disperată de puncte, iar prima ocazie pentru a ieşi din “zona minată” a clasamentului este vineri, când echipa pregătită de Cătălin Anghel se va deplasa în fieful codaşei Corona Braşov, în etapa a 25-a.

„Cred că ar fi fost mai echitabil un rezultat de egalitate în meciul cu Steaua. De altfel, am făcut jocuri bune şi cu FC Vaslui, şi cu Steaua, dar am avut ghinion şi am pierdut de fiecare dată. În plus, aşa cum alte etape ne-au ajutat, după această rundă am ajuns pe loc retrogradabil. Vom juca fiecare meci la victorie, pentru că multe echipe din partea inferioară a clasamentului au adunat puncte şi trebuie să facem şi noi acest lucru, chiar şi în cazul unor evoluţii mai puţin bune. Vom juca vineri la ultima clasată, dar nu înseamnă că vom avea un meci uşor. Să nu uităm că cei de la Corona Braşov au produs una dintre surprizele campionatului şi au luat un punct steliştilor. Luăm în calcul doar victoria şi am încredere în băieţi, pentru că au demonstrat ce pot în meciul cu Steaua”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan. Pentru a scăpa de acel -12 îngrjorător din clasamentul “adevărului” şi a ieşi din zona fierbinte a ierarhiei interne, Săgeata şi-a propus să câştige următoarele două partide, de la Braşov şi cu Universitatea Cluj, pe teren propriu, o contracandidată în lupta pentru menţinerea în prima ligă. „Este un moment greu, dar, cu punctaj maxim în următoarele două runde, am fi în obiectiv”, a explicat Băbuţan.