Săgeata Năvodari s-a mutat în Austria

Nou-promovată în Liga 1 la fotbal, Săgeata Năvodari pregăteşte debutul pe prima scenă a fotbalului românesc într-un stagiu de pregătire în Austria. Năvodărenii au ajuns ieri în Eichgraben, o micuţă localitate aflată la 35 km de capitala Viena, unde vor rămâne până pe 14 iulie. Faţă de startul pregătirilor, antrenorul principal Tibor Selymes are la dispoziţie un lot remaniat din temelii, doar cinci jucători rămânând din echipa care a obţinut promovarea.

„Este un lot nou, care de-abia s-a strâns. De altfel, o parte dintre ei nici măcar nu au făcut un antrenament sub comanda mea. Va fi aproape imposibil să formăm o echipă în doar două săptămâni, dar mergem să muncim mult şi să încercăm să arătăm ca o echipă la întoarcere. Vom juca cinci meciuri de verificare, cu formaţii din Ungaria, Austria şi Croaţia. Obiectivul nostru este să rămânem în prima ligă”, a spus Selymes. Tehnicianul speră ca elevii săi să evolueze cât mai rapid pe stadionul din Năvodari, care va va fi adus la standardele primei ligi până la finalul acestui an de către autorităţie locale. „Jucăm la Constanţa, dar şi noi suntem în judeţ. Farul rămâne Farul, iar noi vom fi a doua sau chiar a treia echipă constănţeană. Sper ca lumea să vină la meci, pentru că este greu să joci cu tribunele goale. Totodată, sper ca în scurt timp să putem evolua pe arena proprie, la Năvodari”, a adăugat Selymes. Şi jucătorii par încrezători, chiar dacă au venit la Săgeata doar de câteva zile. „Trebuie să ne pregătim bine în următoarele două săptămâni şi să câştigăm meciurile amicale din Austria. Obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare şi sper să-l îndeplinim”, a spus fundaşul Valentin Lupu, venit de la Steaua Bucureşti. „Suntem un pic obosiţi, pentru că am încărcat mult pe plan fizic, dar sper să ne revenim în Austria, unde vom lucra mai mult cu mingea”, a declarat mijlocaşul Ilie Iordache, care a evoluat ultima oară în prima ligă pentru Concordia Chiajna. „Pentru mine, venirea la Săgeata reprezintă o nouă provocare. Am 32 de ani şi vreau să demonstrez că am în continuare valoare de prima ligă”, a adăugat ultimul venit, fundaşul Cristian Munteanu, fostul căpitan al echipei FC Braşov.

N’DOYE A DISPĂRUT. Marea lovitură a verii la Săgeata, aducerea mijlocaşului Ousmane N’Doye, s-a transformat într-un mare eşec. Senegalezul ar fi trebuit să facă joncţiunea cu lotul la Aeroportul „Henri Coandă”, dar nu s-a prezentat. „Aveam o înţelegere cu N’Doye, dar nu s-a mai prezentat la lot. A fost de acord cu termenii contractului pe un an, însă nu a mai venit să semneze şi nici nu a mai răspuns la telefon. Mai aşteptăm câteva zile şi, dacă nu dă niciun semn, renunţăm”, a declarat Alexandru Manu, preşedintele Consiliului de Administraţie al grupării de pe litoral. În schimb, impresarul Anamaria Prodan a spus: „Totul este în regulă. N’Doye va veni direct în Austria”.