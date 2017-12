Săgeata Năvodari, zdrobită în Ghencea

Visul celor de la Săgeata Năvodari de a produce o surpriză în faţa campioanei României, Steaua Bucureşti, în partida disputată pe stadionul din Ghencea, sâmbătă, în etapa a 7-a a Ligii 1, s-a transformat într-un coşmar. Elevii lui Tibor Selymes au fost zdrobiţi cu 5-0 de o formaţie alcătuită în mare parte din rezerve, la capătul unei partide în care defensiva grupării de pe litoral a fost în multe momente de-a dreptul penibilă. Echilibrul s-a rupt încă din min. 4, când A. Cristea a centrat în careu, Piovaccari a atins uşor mingea cu capul, iar Cr. Munteanu a deviat cu capul în proprie poartă. După o ratare imensă a lui Stanciu, care a trimis cu capul din 8 metri în bară, gazdele şi-au mărit avantajul prin Prepeliţă, în min. 20, la o nouă gafă a defensivei năvodărenilor, fundaşul dreapta stelist fiind nemarcat în marginea careului mic. Două minute mai târziu, bara l-a salvat din nou pe Panagopoulos la „torpila” lui Iancu, dar steliştii au mai înscris încă o dată până la pauză, A. Cristea reluând în poarta goală o minge respinsă de portarul grec la şutul lui Stanciu. După pauză, năvodărenii au încercat să mai spele din ruşinea primei reprize, dar tot Steaua a înscris, Kapetanos transformând o lovitură de pedeapsă în min. 72, după un fault stupid comis de Fl. Popa asupra lui Adi Popa. Scorul final a fost stabilit de acelaşi Kapetanos, în min. 82, după o centrare perfectă a lui Tatu.

SELYMES, RUŞINAT. La finalul întâlnirii, antrenorul Tibor Selymes a mărturisit că îi este ruşine de felul în care s-au prezentat elevii săi. „Am pregătit altfel meciul, dar când iei gol în minutul 4, toate planurile se anulează. Am fost o echipă lungă, una care a ieşit foarte mult, care a uitat ce este aia organizare şi care n-a mai muncit aşa cum o făcea până acum. N-am cuvinte. Mi-e ruşine! Am avut şase-şapte jucători care până acum nu ştiau ce este aia un meci cu Steaua, cu CFR Cluj sau cu Dinamo. Vin din Liga a 2-a, cu mentalitatea pe care o au şi este greu să-i schimbi într-un timp rapid. Am avut mulţi tineri în echipă, dar pe de altă parte, dacă nici contra Stelei nu arăţi ce poţi, atunci contra cui o faci? Până la urmă, noi nu ne luptăm cu Steaua la titlu, ci la salvarea de la retrogradare. De aceea, este mai important ca noi să câştigăm următoarele două partide”, a declarat Selymes.

Au evoluat echipele: Steaua (antrenor Laurenţiu Reghecampf): Tătăruşanu - Prepeliţă, Szukala, Gardoş, Latovlevici - Bourceanu, L. Filip - Iancu (56 Tatu), Stanciu (46 Ad. Popa), A. Cristea - Piovaccari (46 Kapetanos). Săgeata (antrenor Tibor Selymes): Panagopoulos - Peteleu, Fl. Popa, Cr. Munteanu, V. Lupu - Muzac, V. Apostol (46 Vezan) - Fl. Achim, V. Dinu, Florean (63 Sorian) - M. Roman II. Cartonaşe galbene: L. Filip, Bourceanu / M. Roman II, V. Dinu, Fl. Popa. Marcatori: Piovaccari 4, Prepeliţă 20, A. Cristea 41, Kapetanos 72-pen, 82. Arbitri: Marcel Bîrsan (Bucureşti) - Dragoş Iliescu şi Daniel Mitruţi (ambii din Craiova).