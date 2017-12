Săgeata Năvodari și-a mai luat un spaniol

După o vară fierbinte, în care a pierdut mai mulți jucători de bază din sezonul trecut, Săgeata Năvodari se poate lăuda cu o campanie de transferuri spectaculoasă, care s-a încheiat prin aducerea spaniolului Jose Cervera Hernandez. Mijlocașul central în vârstă de 26 de ani, care poate evolua atât defensiv, cât și ofensiv, a sosit la Năvodari liber de contract, după ce a evoluat ultima oară la echipa spaniolă din Liga a III-a Ontinyent CF. Hernandez a mai trecut în cariera sa pe la Ecija Balompie, UD Maracena, RCD Espanyol B, Orihuela CF, Granada CF și CD Baza, iar transferul său la Săgeata reprezintă prima experiență în afara fotbalului spaniol. „Este un jucător care a evoluat constant în ultimii ani la nivelul din Segunda B și cred că ne poate ajuta. Lotul este complet sută la sută în acest moment și nu vom mai face vreun transfer”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuțan. În aceste condiții, antrenorul principal Cătălin Anghel se va baza pentru turul noului campionat Ligii a II-a, care debutează sâmbătă, pe următorii jucători - portari: Albuț, Gordin, Ormenișan; fundași: M. Cîrjă, Dunjic (Serbia), Fl. Pătrașcu, I. Ursu, Damian, Eddy Năstase, Bruno Bravim (Brazilia), Iloie; mijlocași: Muzac, Vezan, V. Bărbulescu, Rodrigues Vagner (Brazilia), Jose Cervera (Spania), Stana, Al. Vieru, Deletic (Serbia); atacanți: Cr. Ganea, Srdic (Serbia), Guerra (Spania), M. Chițu, Eloy (Brazilia), Gorovei.

Săgeata va disputa primul meci oficial al sezonului sâmbătă, de la ora 11.00, când va primi vizita celor de la ACS Berceni, în runda inaugurală a Ligii a II-a. Partida se va desfășura pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, care a suferit mai multe lucrări de reamenajare în această vară. „Am modernizat vestiarul arbitrilor și al echipei-gazdă, am făcut câteva sute de locuri în plus în tribune și am reînsămânțat gazonul, motiv pentru care suprafața de joc arată foarte bine”, a explicat Băbuțan.