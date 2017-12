Săgeata, neînvinsă în meciurile amicale

Candidată la promovarea în prima ligă, Săgeata Năvodari a încheiat fără înfrângere meciurile amicale disputate în această vară. Sâmbătă, în ultima partidă de verificare înaintea debutului Ligii a II-a, formația pregătită de Cătălin Anghel a învins în deplasare, cu scorul de 2-0, pe Înainte Modelu, echipă nou-promovată în Liga a III-a. Golurile Săgeții au fost înscrise în prima repriză de M. Chițu și Muzac. „Am făcut o primă repriză foarte bună, însă, după pauză, băieții s-au relaxat și nu am mai jucat ceea ce ar fi trebuit. Am terminat amicalele fără înfrângere, dar trebuie să recunoaștem că unii adversari au fost destul de modești. Vine prima etapă și din acel moment contează rezultatele, pentru că trebuie să adunăm puncte. Suntem pregătiți pentru debut. Antrenorul și-a atins obiectivele în perioada de pregătire și nu avem nicio scuză înaintea meciurilor oficiale”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuțan. Gruparea de pe litoral a început partida în următoarea formulă: Albuț ­ Cârjă, Fl. Pătrașcu, Damian, Bruno ­ Bărbulescu, Muzac ­ M. Chițu, Vezan, Eloy ­ Guerra. Pe final, au fost introduși toți jucătorii din lot, cu excepția lui Deletic și C. Ganea, ușor accidentați, care au fost menajați. În runda inaugurală a noului sezon al ligii secunde, Săgeata va juca sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 11.00, împotriva celor de la ACS Berceni.

ÎNCĂ O ACHIZIȚIE. Cu doar o săptămână înaintea primului meci oficial al sezonului, Săgeata a mai dat o lovitură pe piața transferurilor și l-a achiziționat pe Daniel Stana. În vârstă de 31 de ani, mijlocașul a venit liber de contract, după ce săptămâna trecută și-a reziliat angajamentul cu CFR Cluj. Transferat de gruparea din Gruia în vară, de la Ceahlăul Piatra Neamț, Stana nu a apucat să joace vreun meci oficial. „Este un jucător pe care ni l-am dorit foarte mult. A ajuns vineri la Năvodari, a semnat un contract pe un sezon și sper să-și demonstreze valoarea”, a declarat Băbuțan. Aflat în urmă cu pregătirea, Stana nu a făcut deplasarea la Modelu, pregătindu-se separat la Năvodari.