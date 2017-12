Săgeata nu renunţă la visul promovării

Aflată pe locul secund în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, cu un punct avans faţă de Concordia Chiajna, principala contracandidată, Săgeata Năvodari se pregăteşte pentru un final de sezon extrem de agitat. Năvodărenii nu au renunţat la gândul promovării în Liga I, chiar dacă nu au primit încă un răspuns clar din partea Comisiei de Recurs a FRF, care a decis ieri să amâne cu o săptămână luarea unei decizii în privinţa dreptului grupării de pe litoral de a accede în prima ligă la finalul acestui campionat. Drept urmare, echipa pregătită de Aurel Şunda, Constantin Funda şi Gică Mina speră să obţină punctaj maxim din cele trei etape rămase din actualul campionat şi să menţină intactele şansele promovării în prima ligă. Primul examen este programat sâmbătă, când năvodărenii vor da piept în deplasare, de la ora 11.00, cu CS Otopeni, în etapa a 28-a. „CS Otopeni este o echipă cu rezultate bune în retur, dar pe noi ne interesează cele trei puncte şi trebuie să le obţinem printr-o mobilizare generală. Nu vom putea conta pe fundaşul Florin Popa, care a fost eliminat runda trecută. De altfel, în ultimele etape, arbitrajul ne-a fost potrivnic, în special cu Ceahlăul, când am fost sancţionaţi cu un penalty uşor acordat şi am avut parte de o eliminare gratuită. Sperăm ca pe finalul acestui sezon să avem parte de arbitraje corecte. Sâmbătă, şi noi, şi Concordia, avem meciuri dificile. Ei la Botoşani, unde este greu de câştigat. În privinţa promovării, pe noi ne-a interesat jocul şi să fim pe locul secund. Restul este treaba conducerii şi a acţionarilor”, a explicat antrenorul secund Constantin Funda. „Ne aşteaptă un sfârşit de campionat greu, cu două deplasări dificile. Cel mai important este jocul de la Otopeni, echipa gazdă fiind neînvinsă, în retur, pe teren propriu. Noi avem experienţa şi valoarea de a câştiga şi a ne menţine pe locul al doilea, pe care îl merităm. După Ceahlăul, Săgeata este cea mai valoroasă echipă. Concordia are meci greu la Botoşani şi sperăm să se încurce. Jucătorii şi staff-ul tehnic trebuie să fie preocupaţi de fotbal. Restul problemelor le rezolva conducerea clubului. Noi trebuie să fim pe locul al doilea la finalul sezonului şi vom vedea apoi care este situaţia”, a adăugat celălalt secund, Gică Mina.