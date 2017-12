Săgeata nu renunţă la visul promovării

“O DECIZIE INJUSTĂ”. Decizia luată de FRF săptămâna trecută, prin care le-a interzis celor de la Săgeata Năvodari dreptul de a promova în Liga I la finalul acestui sezon, a fost primită cu stupoare la Năvodari. Oficialii grupării de pe litoral consideră că li s-a făcut o mare nedreptate şi sunt decişi să meargă până la Tribunalul Sportiv de la Lausanne pentru a primi un răspuns favorabil în privinţa promovării. “Credem că decizia luată de FRF este injustă şi incorectă. Ne-a afectat foarte mult, inclusiv pe jucători, iar acest lucru s-a văzut la meciul de la Tulcea. Vom ataca hotărârea pe toate căile legale. Dacă nu ni se va da dreptate la Comisia de Recurs, vom merge la TAS. Dacă nici acolo nu vom primi un răspuns favorabil, ne vom adresa instanţelor civile. Ştiu că acest lucru este similar cu dezafilierea, dar vom cere daune, pentru că s-au făcut investiţii considerabile. Dacă am fi ştiut din timp că nu putem promova, am fi aplicat o altă strategie. Trebuie să se înţeleagă însă că Săgeata nu a fuzionat sau comasat cu CS Buftea. Conform unei decizii a Comitetului Executiv al FRF, a fost o schimbare de program. Noi nu am cumpărat locul în Liga a II-a”, a explicat Donchi Pufleni, membru în Comitetul Director al echipei năvodărene, adăugând că proiectul va continua indiferent de hotărârea FRF: “Echipa va merge înainte. Jucătorii au fost foarte afectaţi şi au făcut un meci foarte slab la Tulcea, dar îşi vor reveni. Mulţi dintre ei au venit la Năvodari pentru că au văzut un proiect serios şi îşi doresc să joace în Liga I. În privinţa modernizărilor de la stadion, proiectul este în lucru şi, conform primarului oraşului Năvodari Nicolae Matei, lucrările vor începe în vară. Şi noi, şi primarul, şi Consiliul Local Năvodari, credem în acest proiect”.

FĂRĂ FLORIN POPA. Năvodărenii speră să-şi revină şi să bifeze vineri un nou succes în partida pe care o vor susţine pe teren propriu, de la ora 16.30, în compania celor de la FC Snagov, în etapa a 23-a a Ligii a II-a. “Este un meci în care trebuie să ne revenim. Conducerea a făcut eforturi deosebite, ne-a fost alături, iar noi trebuie să depăşim acest moment greu, să demonstrăm că suntem fotbalişti şi să câştigăm. Întâlnim o echipă imprevizibilă, care a înregistrat rezultate contradictorii în ultima vreme, dar noi continuăm lupta pentru locul secund şi sper să fie al nostru la finalul campionatului. La Tulcea am prins o zi slabă şi nu am reuşit să marcăm. Ne-am fi mulţumit şi cu un egal, chiar dacă abordăm fiecare partidă la victorie”, a spus antrenorul Aurel Şunda, care nu-l va putea folosi vineri pe fundaşul central Florin Popa, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.