Săgeata nu se teme de derby-ul de la Ovidiu

Candidată la promovare din Seria I, Săgeata Năvodari are şansa de a demonstra că rămâne echipa momentului din judeţul Constanţa. Învingători în derby-ul cu Farul de săptămâna trecută, elevii lui Aurel Şunda şi Constantin Funda dau piept duminică, de la ora 12.00, în deplasare, cu Viitorul Constanţa, în etapa a 10-a a Ligii a II-a. În ciuda absenţelor, năvodărenii sunt convinşi că au puterea să ia cele trei puncte şi să se menţină în trioul din fruntea ierarhiei, alături de Ceahlăul Piatra Neamţ şi Concordia Chiajna. „Este un meci important, iar cel care va câştiga va lua o opţiune importantă în lupta pentru menţinerea în cărţile promovării. Ne lipsesc doi jucători esenţiali, Florin Popa şi Adrian Olah, dar avem un lot valoros, iar cei care vor intră trebuie să suplinească această absenţă. Felicit publicul care a asistat la meciul cu Farul şi sper ca şi duminică, la Ovidiu, să fie mulţi spectatori”, a spus antrenorul Aurel Şunda, care a adăugat că nu se teme de arbitrajul din meciul de la Ovidiu: „Arbitrii încearcă să fie imparţiali, dar nu sunt întotdeauna perfecţi”. „Va fi un meci dificil, pentru că jucăm în deplasare, dar şi pentru că vor interveni orgoliile, aşa cum se întâmplă de fiecare dată în derby-urile locale. Ne va fi greu şi pentru că avem absenţe importante, dar ambiţiile sunt mari, ne dorim să facem performanţă, astfel că oricine va intra pe teren trebuie să-şi facă datoria. Este puţin cam devreme să discutăm despre promovare, dar cine va învinge duminică va lua o opţiune serioasă în tentativa de a deveni principala candidată din Dobrogea la accederea în Liga I. Noi ne dorim să luăm trei puncte şi să rămânem în frunte”, a declarat Ciprian Dinu, care are şanse să revină pe postul unde s-a consacrat, de fundaş central: „Eu sunt pregătit să joc pe orice post. Un jucător trebuie să dea randament maxim unde îl pune antrenorul, important este să se găsească formula ca echipa să câştige. Eu vin după o perioadă extrem de grea, pentru că am fost accidentat. De aceea încă joc cu genunchieră şi nu voi renunţa la acest accesoriu până la sfârşitul acestui tur”.