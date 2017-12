Săgeata pregăteşte derby-ul de sub Pietricica

Considerată marea surpriză din actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari se pregăteşte pentru marele derby al Seriei I, programat vineri, de la ora 16.30, în fieful liderului, Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa 12-a. După un parcurs mult peste aşteptări, echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda s-a cocoţat pe locul secund al clasamentului, cu 25 de puncte, la doar două lungimi în spatele nemţenilor. În plus, năvodărenii se pot lăuda cu cea mai bună apărare din Seria I, încasând doar şapte goluri în etapele scurse din acest campionat. Drept urmare, Săgeata nu se teme de gruparea de sub Pietricica, chiar dacă moldovenii au punctaj maxim pe teren propriu în actualul sezon. „Noi mergem să jucăm fiecare meci la victorie”, a avertizat Şunda, care mizează şi pe forma excelentă în care se află cuplul de atacanţi format din Sorin Chiţu şi Marius Jianu. Primul, deşi a stat pe tuşă trei etape, din cauza unui cartonaş roşu primit în disputa cu Astra Giurgiu, a bifat opt goluri în acest sezon, iar în ultima etapă a reuşit o “dublă” în derby-ul cu FC Botoşani. „Ca atacant, îmi doresc să dau goluri, dar cel mai important lucru este să câştige echipa. Am alt moral după dubla de sâmbătă şi mă bucur că mi-am reintrat în mână. La Piatra Neamţ ne aşteaptă un meci foarte dificil, pentru că vom întâlni liderul. Îi cunosc pe nemţeni, pentru că, înainte să ajung la Săgeata, am făcut pregătirea cu Ceahlăul. Vom întâlni o echipă bună, dar şi noi ne-am arătat valoarea în acest debut de campionat. În plus, am început să ne cunoaştem mai bine, s-au închegat şi relaţii de joc, iar antrenorul ne aşază bine în teren. Nu ne temem, chiar dacă sub Pietricica se câştigă greu puncte. Pe teren propriu, nemţenii beneficiază de multe ori de arbitraje favorabile, dar, dacă ne facem jocul, arbitrul nu poate să ne oprească. Ne-am propus să nu pierdem şi să scoatem măcar un punct, mai ales că este un meci important, atât pentru noi, cât şi pentru adversari”, a spus Chiţu. Întrucât duelul de sub Pietricica este programat vineri, năvodărenii nu au primit nicio zi liberă, fiind chemaţi la antrenament şi duminică. Spre mulţumirea tehnicianului năvodărean, nu există probleme de lot, astfel că Săgeata va putea folosi împotriva Ceahlăului cea mai bună formulă de echipă.