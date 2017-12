Săgeata pregăteşte în Antalya a doua parte a sezonului

15:50:31 / 25 Ianuarie 2014

Kant gonflabil

De ceva timp ai devenit si filosof. M-ar interesa, Mister Kant, sa-mi impartaseseti cate ceva din Critica Ratiunii Blaturilor. Va trebui sa ne convingi sa pierdem meciurile si vei avea ceva de lucru cu noi, nefiind invatati cu filosofia ta cu meciuri si promovari bine gandite. Coboara in caruta personala si nu mai levita in sfere academice. De la Yesman la judecati filosofice e cale lunga. Cauta-l pe Cornel Dinu si spune-i ca esti filosof in fotbal. Sper sa inteleaga ce silabisesti. Si la final de antrenament vreau sa discutam despre Socrates. Sa nu-l cauti brin Brazilia.