Săgeata pregăteşte vizita lui Dinamo

După trei eşecuri consecutive, Săgeata Năvodari a alunecat periculos în zona retrogradării din clasamentul Ligii 1 la fotbal, iar echipa pregătită de Tibor Selymes are un program extrem de dificil în ultimele două etape din tur, când va primi vizita celor de la Dinamo Bucureşti şi se va deplasa în fieful lui CFR Cluj. Chiar şi aşa, năvodărenii speră să obţină măcar trei puncte, care să le asigure o iarnă liniştită. Prima oportunitate este sâmbătă, de la ora 21.00, când Săgeata va întâlni, pe stadionul “Farul”, pe Dinamo, în etapa a 16-a.

„Meciul cu Dinamo este unul foarte important, pentru că, în funcţie de celelalte rezultate, am putea ajunge, pentru prima oară în acest sezon, sub linia care permite menţinerea în prima ligă. Dinamo este Dinamo, o echipă cu tradiţie şi un club foarte bine organizat, şi, chiar dacă nu mai are jucătorii de altădată, merită respect. Va fi însă un joc pe care-l vom pregăti doar cu gândul la victorie, pentru că avem nevoie de cele trei puncte dacă vrem o iarnă mai liniştită. Au fost multe surprize în acest sezon, iar noi suntem singura echipă care nu a făcut acest lucru. Sper ca în ultimele două runde din tur să fim buturuga mică şi să răsturnăm carul mare”, a spus managerul general al grupării de pe litoral, Aurelian Băbuţan. În ciuda eşecului drastic suferit în runda precedentă, 0-4 în fieful Concordiei Chiajna, postul lui Tibor Selymes nu este în pericol, cel puţin până la finalul turului. „Mai sunt două etape şi nu s-a pus problema schimbării antrenorului. Oricine ar veni în acest moment nu ar avea timp să schimbe ceva. Este o situaţie grea, dar trebuie să o gestionăm cât mai bine. La Chiajna au fost două reprize distincte, iar la pauză eram convins că vom câştiga. Scorul nu reflectă cele petrecute pe teren, dar până la urmă rămâne rezultatul”, a explicat Băbuţan. Pentru meciul de sâmbătă, Selymes nu se va putea baza pe mijlocaşul ofensiv Viorel Dinu II, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene, şi Andrei Florean, accidentat, dar vor reveni Ousmane N’Doye şi Florin Popa, care şi-au ispăşit etapa de suspendare.

RETUR DIN PRIMĂVARĂ? La începutul sezonului, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a decis ca la finalul acestui an să se dispute şi primele două etape din retur. Ratarea calificării naţionalei României la turneul final al CM de fotbal din 2014 şi prognoza meteo nefavorabilă i-au determinat pe conducătorii mai multor cluburi să ceară ca returul să înceapă în primăvară, dar s-au lovit de refuzul televiziunilor. „Eu cred că nu se vor mai juca cele două etape din retur, pentru că majoritatea echipelor nu sunt de acord cu acest lucru. Există în continuare discuţii în acest sens şi vom trimite, alături de alte cluburi, o cerere la LPF pentru a obţine o decizie favorabilă. Pentru Săgeata ar fi un lucru bun ca cele două etape să se dispute în primăvară”, a declarat Băbuţan.