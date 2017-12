Săgeata, punct important la Otopeni

Candidată la un loc fruntaş în clasamentul Seriei 1, Săgeata Năvodari a începutul sezonul Ligii a II-a la fotbal cu un punct smuls în fieful uneia dintre pretendentele la promovare, 1-1 cu CS Otopeni, în prima rundă, desfăşurată sâmbătă. Cu o formulă de echipă schimbată radical faţă de sezonul trecut, năvodărenii au început în forţă, iar Zaharia a trimis cu capul în bară în min. 24. Şi gazdele au avut şansa de a marca, însă mingea şutată de Ghindeanu, în min. 44, a fost respinsă de Goşa din faţa porţii, cu un minut înainte de pauză. La reluare, Florin Manea a prins o “torpilă” de la 35 m, care s-a dus direct sub transversală, surprinzându-l pe Fl Olteanu. Săgeata a reacţionat rapid, iar golgeterul din campionatul trecut, Sorin Chiţu, a readus egalitatea pe tabela de marcaj, în min. 54, trimiţând în plasă după ce a scăpat singur şi a driblat portarul advers. Până la final, gazdele au forţat, însă Odoroabă şi Ene au irosit două mari ocazii.

„În prima repriză am fost mult peste adversari, ne-am creat multe ocazii, dar nu am reuşit să băgăm mingea în poartă. După pauză, am luat un gol caraghios, iar după egalarea nu am mai atacat. Nu sunt mulţumit. Trebuie să facem mai mult, dacă dorim să realizăm ceva în acest sezon”, a spus antrenorul principal al echipei din Năvodari, Constantin Gache. Au evoluat pentru Săgeata: Fl. Olteanu - Goşa, Fl. Popa, Mişelăricu - Bold (48 Ochiroşii), N. Creţu, A. Vaştag, Toşca - Vezan (71 M. Gheorghe) - S. Chiţu, D. Zaharia (65 Jianu).