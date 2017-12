Săgeata rămâne deasupra liniei retrogradării

Aflată în lupta pentru menţinerea în Liga 1 la fotbal, formaţia Săgeata Năvodari ocupă locul 14 în ierarhia internă, primul deasupra liniei retrogradării, la un singur punct distanţă de următoarea clasată, FC Viitorul. În primele patru runde din acest an, năvodărenii au contabilizat o victorie, două egaluri şi o înfrângere, dar ar fi putut fi mai sus în clasament dacă principalele contracandidate nu obţineau, în ultima etapă, victorii mai puţin scontate.

„Eu cred totuşi că a fost o etapă bună pentru Săgeata. Am ţinut pe FC Viitorul sub noi în clasament, ne-am apropiat cu încă un punct de Poli Timişoara, am egalat la puncte pe Oţelul Galaţi şi ne-am distanţat cu încă un punct de Universitatea Cluj. Personal, nu mi se pare că s-au înregistrat surprize. Pandurii au pierdut acasă în faţa Concordiei, dar într-un clasament al punctelor obţinute în acest an, gorjenii sunt printre ultimii. Eşecul lor ne dă speranţe în perspectiva meciului direct, programat la Tîrgu Jiu. Dacă i-a învins Concordia, noi de ce nu am putea? FC Vaslui a cedat pe teren propriu cu FC Botoşani, dar şi la noi vasluienii au jucat prost şi au câştigat norocos cele trei puncte. La Galaţi, Ceahlăul a câştigat în faţa unui club unde există multă instabilitate. Jucătorii nu sunt plătiţi de câteva luni, nu mai ştiu cine le este patron şi este greu să-i motivezi”, a explicat managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan. În ciuda situaţiei dificile din clasament, Săgeata îşi păstrează obiectivul stabilit în iarnă. „Ne-am fixat obiectivul de a încheia campionatul în primele 12 locuri şi cred că-l putem realiza. În cele patru meciuri din acest an am jucat o singură repriză prost, prima din partida cu FC Viitorul”, a spus Băbuţan.

BILETE PENTRU MECIUL CU STEAUA Pentru echipa pregătită de Cătălin Anghel urmează, însă, o partidă extrem de dificilă, împotriva liderului neînvins al campionatului, Steaua Bucureşti, programată duminică, de la ora 19.00, în etapa a 24-a a Ligii 1, pe stadionul “Farul” din Constanţa. „Trebuie să respectăm rezultatele obţinute de Steaua şi pe jucătorii stelişti, dar asta nu înseamnă că nu avem şansa noastră. Pentru noi, va fi un joc fără presiune, în care jucătorii de la Săgeata trebuie să-şi demonstreze calitatea şi valoarea, iar prin evoluţiile lor să atragă atenţia altor echipe”, a declarat Băbuţan, adăugând că aşteaptă cât mai mulţi suporteri în tribune: „Suntem conştienţi că spectatorii nu vor veni pentru Săgeata, dar prin jocul prestat ne-am propus să câştigăm susţinători, care să vină şi la meciurile următoare”.

Începând de astăzi, gruparea de pe litoral pune în vânzare bilete pentru meciul de duminică, la preţul de 20 de lei la tribune şi 10 lei la peluze. Biletele pot fi procurate până vineri, între orele 10.00 şi 17.00, şi duminică, între orele 10.00 şi 19.00, de la casele de bilete ale stadionului “Farul” precum şi în fiecare zi, până duminică, între orele 10.00 şi 17.00, de la stadionul “Flacara” din Năvodari.