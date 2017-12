Săgeata rămâne în cărţile promovării

Eşecul înregistrat duminică în derby-ul cu CF Brăila, 0-1 pe teren propriu, a scos Săgeata Năvodari de pe locurile promovabile din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, trimiţând echipa pregătită de Constantin Gache pe ultima treaptă a podiumului. La finalul întâlnirii, tehnicianul grupării de pe litoral s-a declarat dezamăgit de atitudinea afişată în teren de unii dintre jucătorii săi. „S-au văzut sus în clasament şi nu s-au gândit că orice joc este greu. Am crezut că la acest meci se motivează singuri, dar mai mult s-au motivat adversarii. Brăilenii au ajuns o dată la poartă şi au dat gol. De altfel, au venit să se apere şi au obţinut mai mult decât şi-au propus, pentru că s-ar fi mulţumit şi cu un egal”, a spus Gache. În ciuda înfrângerii, antrenorul năvodărenilor este convins că lupta pentru promovare se va da până în ultima etapă. „Promovarea se joacă încă şi orice este posibil. Botoşani se distrează, în sensul că mai au punctele acelea din meciul cu Rapid Suceava, pe care nu ştiu cum le dă federaţia şi ce fel de lucrătură este acolo. Au avut meciuri uşoare, dar să-i vedem în continuare. Cu cele trei puncte primite, cred totuşi că se duc spre promovare. Vă garantez că şi celelalte echipe se vor mai împiedica în următoarele etape, dar m-am gândit mereu la ce facem noi, nu contracandidatele. Degeaba fac ceilalţi paşi greşiţi, dacă noi nu câştigăm”, a adăugat Gache. Şi tehnicianul oaspeţilor, Alin Pînzaru, este convins că duelul pentru accederea în prima ligă va continua. „Este o serie echilibrată, în care se pot schimba multe de la etapă la etapă. Primele şapte echipe din clasament au şanse la promovare şi o să fie o luptă strânsă până la finalul campionatului. Datorită parcursului de la începutul returului, FC Botoşani pare să aibă şanse mai mari, mai ales că este una dintre puţinele echipe din liga secundă care oferă condiţii bune de pregătire, are o bază sportivă frumoasă şi un public inimos. Nici noi nu avem probleme financiare şi vrem să promovăm”, a explicat Pînzaru. Pentru Săgeata urmează trei săptămâni de pauză, în care năvodărenii vor încerca să pregătească ultima parte a campionatului. „Vom face un amical cu juniorii noştri, să vedem ce mai putem lua la echipa mare, iar săptămâna viitoare am putea disputa o partidă de verificare cu echipa bulgară din liga secundă, PFC Svetkavitsa Targoviste”, a adăugat Gache.