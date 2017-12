Săgeata rămâne în lupta pentru promovare

Învinsă clar în derbyul etapei, scor 0-2, vineri, cu liderul Ceahlăul Piatra Neamţ, surpriza actualului sezon al Ligii a II-a, Săgeata Năvodari şi-a păstrat totuşi locul secund în clasamentul Seriei I, ajutată de pasul greşit făcut la Ovidiu de principala contracandidată, Concordia Chiajna. Mai mult, echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Şunda are şanse mari să ierneze în această postură graţie programului din ultimele trei etape ale turului. „Sunt supărat, dar aceasta este situaţia. Am pierdut o bătălie, nu şi războiul, şi ne vom lupta până la capăt. Am făcut o primă repriză bună, dar am luat golul după o pauză pe o greşeală în lateral şi totul s-a rupt din acel moment. Am întâlnit o echipă care vine din prima ligă şi care a demonstrat că îşi merită locul. Sper să promovăm, împreună cu Ceahlăul, dar promovarea este dorinţa noastră, nu un obiectiv fixat. Muncim enorm şi cred că am arătat că putem emite pretenţii. Seria noastră este una foarte puternică”, a spus Şunda la finalul întâlnirii de la Piatra Neamţ. Tehnicianul grupării din Năvodari nu a uitat nici de arbitrajul lui Mihai Prodan, care a taxat Săgeata, în special în prima repriză, dar şi pe final, când l-a trimis la cabine pe fundaşul Florin Popa pentru proteste. „M-am aşteptat ca meciul de la Piatra Neamţ, unde se întâlneau primele două clasate, să fie condus de un arbitru FIFA. Nu a fost aşa. Mai mult, am primit un arbitru recuzat de Petrolul Ploieşti după meciul de la Iaşi şi care a fost suspendat până la acest joc. Nici nu ştiu de ce a fost eliminat Florin Popa”, a acuzat Şunda. De partea cealaltă, antrenorul nemţenilor, Marin Barbu, a mărturisit că Săgeata ar merita să evolueze din sezonul următor în prima ligă: „Sunt de acord să promoveze Săgeata, dar cu noi pe primul loc. Năvodărenii ar merita locul doi, pentru că la club sunt oameni care dau bani din buzunarul lor. După valoarea echipei, Săgeata are şanse mari la locul secund”.