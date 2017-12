Săgeata s-a impus în Ghencea

Aflată în luptă pentru prima poziţie în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari a făcut o nouă surpriză, câştigând sâmbătă în fieful celor de la Steaua II Bucureşti, cu 1-0, în etapa a 6-a. În ciuda absenţelor importante, echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda a dominat cu autoritate partida disputată în complexul sportiv din Ghencea, având mai multe ocazii, printre care şi o bară a lui Şicu. Unica reuşită a partidei i-a aparţinut atacantului Marius Jianu, care a trimis balonul pe lângă Zapata, în min. 44, după o lansare perfectă a lui Apostol. Chiar dacă au primit întăriri de la prima echipă, Zapata, Martinovici, Szekely, Ad. Ionescu şi C. Matei, gazdele nu au ameninţat în prea multe rânduri poarta apărată de Olteanu. „A fost un meci pe care l-am dominat cu autoritate şi am obţinut o victorie meritată. Echipa a jucat bine şi am recuperat punctele pierdute săptămâna trecută pe teren propriu. Suntem pe podium, dar campionatul este lung şi mai sunt destule meciuri dificile”, a spus Şunda. Au evoluat pentru Săgeata Năvodari: Fl. Olteanu - C. Dinu, Goşa, Fl. Popa, Vlad - Boroştean (81 M. Gheorghe), Olah, V. Apostol, Vezan (87 L. Turcu) - Jianu, Şicu (70 V. Alexandru).