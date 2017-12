Săgeata s-a reunit în formulă completă

Confruntată cu mari probleme financiare, Săgeata Năvodari, ocupanta locului secund în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, a reluat ieri antrenamentele în vederea returului. În ciuda situaţiei delicate, toţi jucătorii s-au pregătit sub comanda antrenorului Constantin Gache, existând doar două absenţe motivate, Jianu şi Vezan, învoiţi pentru rezolvarea unor probleme personale. Astfel, tehnicianul năvodărenilor a avut la dispoziţie la prima şedinţă de pregătire, efectuată pe stadionul din Năvodari, 21 de jucători: Fl. Olteanu, Gordin şi Ariton - portari; Fl. Popa, Costachi, A. Vaştag, Bold, Toşca, S. Chiţu, V. Apostol, Gheară, Şamata, Ochiroşii, Mişelăricu, E. Nanu, Goşa, N. Creţu, Şicu, Petean, Cazan şi Drăgan.

„Încă nu este prohodul, dar situaţia nu este prea roză. Consider că avem un lot destul de bun, iar în condiţii normale am fi acumulat câteva puncte în plus şi am fi fost mai sus în clasament. Oricum, este meritul jucătorilor pentru ceea ce s-a realizat în tur. Noi ne facem datoria, am venit la pregătire şi sperăm ca situaţia să se rezolve. Timp de o săptămână ne vom antrena la baza sportivă de la Năvodari, apoi vom intra într-un cantonament la Hotelul Royal de Constanţa şi vom alterna şedinţele de pregătire pe plaja Modern cu cele pe iarbă. Obiectivul nostru pentru retur este să intrăm pe teren şi să încercăm să câştigăm fiecare meci”, a declarat Gache. Jucătorii au primit promisiunea că vor primi o parte din restanţele financiare la începutul lunii februarie.