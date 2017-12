Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a la finalul turului actualului sezon, Săgeata Năvodari şi-a stabilit un program de pregătire la nivelul unei candidate la promovare. Astfel, conducerea grupării de pe litoral a făcut eforturi financiare şi a reuşit să perfecteze un cantonament montan pentru echipa pregătită de Aurel Şunda, Constantin Funda şi Gică Mina, deşi în urmă cu două săptămâni se renunţase la această idee. Astfel, năvodărenii vor pleca luni spre Băile Herculane, unde vor sta până pe 5 februarie. În această perioadă vor susţine şi două jocuri de verificare, urmând să dea piept, la Drobeta Tr. Severin, pe 2 februarie, cu echipa gazdă, Drobeta, care activează în Seria a IV-a din Liga a III-a, şi la Caransebeş, pe 5 februarie, cu formaţia locală Autocatania Scorilo, din Seria a V-a a Ligii a III-a. Până la plecarea spre Băile Herculane se va rezolva şi situaţia contractuală a fundaşului Răzvan Dîlbea, fostul căpitan al Unirii Alba Iulia urmând să încheie un contract pe un an şi jumătate cu Săgeata. “Dâlbea este un fotbalist foarte bun, care sperăm să ne ajute în campania de promovare, un lider de echipă în care am mare încredere”, a explicat Şunda. „Mi-am dorit să ajung la o echipă ce tinde spre performanţă şi am încredere că sub comanda lui Şunda pot face rapid pasul spre elită”, a spus Dâlbea. La revenirea din cantonamentul montan, Jianu şi compania vor rămâne la Năvodari doar două zile, iar în perioadă 7-18 februarie vor merge în Antalya (Turcia), pentru al doilea stagiu de pregătire al iernii.