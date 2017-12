Săgeata se pregăteşte la Bucureşti

În ciuda anunţului făcut de Direcţia Juridică a Federaţiei Române de Fotbal, conform căruia Săgeata Năvodari nu are drept de promovare în prima ligă, ocupanta locului secund în Seria I a Ligii a II-a îşi continuă programul de pregătire. Astfel, după ce a efectuat un cantonament montan la Băile Herculane, echipa antrenată de Aurel Şunda, Constantin Funda şi Gică Mina a început de ieri un stagiu de pregătire centralizată de zece zile la Hotelul “Royal” din Bucureşti. În această perioadă, tehnicienii au la dispoziţie un lot format din 23 de jucători, care a participat şi la precedentul cantonament, singurul absent fiind Andrei Vaştag, fiul fostului mare pugilist Francisc Vaştag, care s-a aflat în probe la Săgeata Năvodari, însă a fost convocat la echipa naţională de juniori a României. Astfel, sub comanda lui Aurel Şunda se află următorii jucători: Fl. Olteanu, Ariton şi Gordin - portari; Bold, C. Dinu, Goşa, Gheară, Fl. Popa şi Al. Vlad - fundaşi; V. Apostol, Boroştean, Olah, Dîlbea, L. Turcu, Vezan, Şamata şi Costachi - mijlocaşi; S. Chiţu, Jianu, M. Gheorghe, Şicu, Itu şi Petruş - atacanţi. Năvodărenii, care se antrenează la baza sportivă Berceni, au programate şi patru partide de verificare: azi, cu Comprest Gim (locul 12, Seria a II-a a Ligii a III-a), sâmbătă, 12 februarie, cu Petrolul Ploieşti (locul 3, Seria a II-a a Ligii a II-a), miercuri, 16 februarie, cu Victoria Brăneşti (locul 12, Liga I) şi vineri, 18 februarie, cu Sportul Studenţesc (locul 18, Liga I).