Săgeata şi-a consolidat locul secund

Aflată în luptă pentru locul secund în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari s-a distanţa la patru puncte de principala contracandidată, Concordia Chiajna, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu 3-2, pe Steaua II Bucureşti, în etapa a 21-a. Năvodărenii au pornit în trombă şi golgeterul Sorin Chiţu a bifat o “dublă” în min. 6, şut din voleu la colţul lung, şi min. 11, reluare din 3 m după cornerul executat de Vezan, ajungând la 18 goluri în actualul sezon. Diferenţa s-a majorat în min. 24, când celălalt atacant al gazdelor, Marius Jianu, a trimis din centrul careului pe lângă Măcelaru. Relaxaţi, elevii lui Aurel Şunda au continuat să-şi creeze ocazii la poarta bucureştenilor, dar le-au irosit cu seninătate. În plus, cu patru minute înainte de pauză, Diop a redus din handicap, şutând din careului mic, după o neatenţie a defensivei năvodărenilor. Situaţia s-a complicat şi mai mult în min. 70, când Rusu l-a imitat pe Chiţu şi a marcat spectaculos, cu un şut din voleu la colţul lung. Finalul a fost încins, dar Săgeata a rezistat asaltului declanşat de fostul mijlocaş al Farului, Cosmin Matei. „Am început excelent, am marcat de trei ori, ne-am creat şi alte ocazii, dar am primit gol pe o greşeală colectivă în defensivă. În repriza a doua am dominat, dar am primit din nou gol, însă totul este bine când se termină cu bine. Am luat trei puncte şi ne-am distanţa de Chiajna. Obiectivul nostru este clasarea pe unul dintre primele două locuri”, a spus Şunda. „Mi-aş fi dorit să obţinem măcar un egal, dar am pornit foarte prost şi am încasat rapid trei goluri”, a explicat antrenorul bucureştenilor, Leonard Strizu.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, A. Vlad - Boroştean (66 Şicu), Dîlbea, Vezan (79 C. Dinu), M. Gheorghe (89 L. Turcu) - S. Chiţu, Jianu; Steaua II (antrenor Leonard Strizu): Măcelaru - T. Lică, Baciu, Diop, A. Filip, Stegaru - C. Matei, Bejan (59 Vătejelu), Văduva (77 Albu) A. Lazăr - V. Rusu. Au arbitrat: Omar Cristian Dumitrică (Craiova) - Bogdan Medrea (Rm. Vîlcea) şi Elena Muşetoiu (Câmpulung Muscel). Marcatori: S. Chiţu 6, 11, Jianu 24 / Diop 41, V. Rusu 70.