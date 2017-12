Săgeata şi-a făcut planul pentru Liga I

Clasată la finalul turului pe locul secund în Seria I a Ligii a II-a, poziţie care aduce promovarea în prima ligă, Săgeata Năvodari şi-a creionat deja proiectul pentru accederea, în premieră, pe prima scenă a fotbalului românesc. Oficialii grupării de pe litoral au dezvăluit că lotul va fi întărit puternic în pauza competiţională din iarnă şi, în cazul promovării, Săgeata va disputa jocurile din Liga I tot pe arena din Năvodari. „Ne aşteptam să facem un tur bun, lotul fiind foarte valoros, chiar dacă nu unul numeros. Ne-am bazat pe 14-15 jucători, care au confirmat în teren la fiecare meci. Puţini, dar buni. Totuşi, nu mă aşteptam să fim la un singur punct în spatele Ceahlăului. Dacă ne vom prezenta la fel şi în retur şi vom face măcar acelaşi număr de puncte ca în prima parte a sezonului nu avem cum să ratăm promovarea. Mai sunt 15 etape până la finalul campionatului, vom lua meci cu meci şi vom încerca să obţinem cât mai mult de la fiecare joc. În afara nemţenilor, cred că ne vom lupta cu Chiajna, Botoşani, Viitorul şi Delta, care au echipe puternice şi pot emite pretenţii la promovare. Totul se va decide după prima jumătate a returului, când sunt programate câteva meciuri-cheie. Drept urmare, în această iarnă vom încerca să aducem trei sau patru jucători experimentaţi, care să ne ajute în lupta pentru promovare”, a spus managerul general al năvodărenilor, Mihai Terzi, adăugând că peste două luni vor fi demarate şi lucrările de modernizare de la stadion: „Avem promisiunea primarului Nicolae Matei că ne va ajuta să aducem stadionul la nivelul primei ligi pentru a putea disputa jocurile de pe teren propriu la Năvodari. Astfel, cel târziu în luna martie, vor începe lucrările de modernizare. Se va mări capacitatea stadionului până la 10.000 de locuri, se va construi o peluză acoperită, se vor renova vestiarele, va fi adusă o tabelă electronică, iar până în vară sper să fie gata şi instalaţia de nocturnă. Mă bucur că nu avem datorii către jucători şi că am reuşit să le plătim salariile şi primele înainte de plecarea în vacanţă. Pentru a face performanţă este nevoie de linişte la echipă”. Conducătorul celor de la Săgeata le-a urat un An Nou Fericit tuturor năvodărenilor şi constănţenilor şi a spus ce-şi doreşte de la 2011 pe plan sportiv: „Sper să fie un an şi mai bun decât cel care se încheie, iar în vară să sărbătorim, împreună, promovarea în Liga I”.