Săgeata şi-a recuperat două piese de bază

Cu o săptămână înaintea primei manşe a barajului de promovare în Liga 1 la fotbal, împotriva celor de la CSU Voinţa Sibiu, Săgeata Năvodari şi-a recuperat două dintre piesele de bază, atacantul Sorin Chiţu şi mijlocaşul Ovidiu Vezan. Primul, care a terminat pe primul loc în clasamentul golgeterilor din liga secundă în actualul sezon, a decis să joace în dubla cu sibienii, chiar dacă angajamentul său cu gruparea de pe litoral a expirat. În plus, jucătorul în vârstă de 30 de ani a semnat încă din iarnă un contract cu Pandurii Tg. Jiu, formaţia pregătită de Petre Grigoraş urmând să-l împrumute însă la o altă formaţie. „Am stat şi m-am gândit câteva zile şi am decis să mă prezint la echipă. Nu mai am 20 de ani şi dacă tot am început o muncă trebuie să o şi termin, chiar dacă există unele restanţe financiare. Indiferent de situaţie, banii îi voi lua mai devreme sau mai târziu. Am muncit un an întreg şi încerc în continuare să-mi fac treaba cât pot mai bine. Nu ştiu nimic despre adversari, dar, dacă ne vom face jocul, nu cred că putem rata promovarea. Vom avea însă două meciuri extrem de dificile, iar soarta promovării se va decide abia după retur. Este important însă ca în primul joc să nu primim gol şi să luăm o opţiune importantă pentru accederea în prima ligă”, a spus Chiţu, care a explicat şi situaţia contractuală destul de complicată în care se află: „În iarnă am avut o înţelegere cu Pandurii Tg. Jiu şi am semnat un contract care urma să intre în vigoare doar dacă mă transferau în acea perioadă. De aceea, nici nu le-am cerut vreo sumă în momentul parafării angajamentului. Din păcate, nu s-a întâmplat astfel, iar cei de la Pandurii au dat dovadă de incorectitudine şi au introdus contractul la ligă. Au făcut acest lucru pentru că încearcă să obţină ceva bani în schimbul meu, deşi nu m-au ajutat în niciun fel. Din câte am văzut, nu intru în vizorul lor pentru sezonul următor, pentru că au început deja pregătirile şi nu am fost convocat. Am avut discuţii şi cu Petrolul Ploieşti, am ajuns la un acord, dar ploieştenii mă vor doar liber de contract. Există şi varianta să continui la Năvodari, dacă cele două echipe vor ajunge la un acord”. Chiţu va fi secondat în ofensivă de Vezan, mijlocaşul în vârstă de 26 de ani fiind responsabil cu pasele decisive. „La ce debandadă este în fotbalul românesc, totul era posibil, dar nu mă aşteptam să promovăm direct sau să jucăm baraj, ci mă gândeam că vor rămâne în prima ligă Poli Timişoara şi Gloria Bistriţa. Va fi o dublă extrem de importantă pentru club, pentru jucători, pentru suporteri, pentru tot ceea ce înseamnă Săgeata. Ar fi extraordinar să accedem în Liga 1, iar în sezonul următor să jucăm cu marile forţe ale fotbalului românesc. Oricum, ar fi trebuit să fim promovaţi cu cinci etape înainte de finalul sezonului, dar problemele cu obţinerea licenţei ne-au dat peste cap. Rezultatul din tur va fi important, dar promovarea se va decide la Sibiu. Trebuie să fim atenţi, lucizi, să nu primim gol pe teren propriu şi să marcăm măcar o dată. Ştiu că Voinţa este puternică în defensivă, care mizează pe contraatac, dar nu este o echipă de speriat”, a declarat Vezan.

SUCCES PENTRU VOINŢA SIBIU. Reuniţi de aproape o săptămână, sibienii au susţinut sâmbătă un joc amical, câştigând, cu 4-2, duelul cu Pandurii Tg. Jiu, prin golurile marcate de Popa, Beza, Martinescu şi Hălman. „Mi-am dorit să jucăm la ei primul meci şi a ieşit aşa. Sper să reuşim să promovăm la capătul acestei duble de baraj. Miercuri plecăm spre Constanţa” a spus antrenorul Alexandru Pelici, care a dezvăluit că peste 300 de fani vor fi prezenţi la meciul tur de la Năvodari, programat pe 2 iulie, de la ora 18.30: „Este excelent că vin fanii să ne susţină acolo. Pentru echipă, pentru noi, este extraordinar să avem sibienii aproape la Năvodari”. Tehnicianul formaţiei din Sibiu a folosit următoarea formulă de echipă în partida cu Pandurii: Zăvoi - Forika, Apostol, Grigore - Bunea, Tătar, Măjer, Neguţ (30 Martinescu 30), Lungu - Hardău, Popa. După pauză au mai intrat: Bordea - Beza, Miclea, Hallmen, Cârstean şi Ghiţă.