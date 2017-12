Săgeata speră din nou la promovare

Clasată pe locul 2 în Seria I la finalul primei părţi a sezonului în Liga a II-a, Săgeata Năvodari va începe returul fără să ştie dacă are dreptul de a promova în prima ligă. În urmă cu aproape o lună, Direcţia Juridică a FRF a anunţat că năvodărenii nu pot accede într-un eşalon superior, pentru că în urmă cu un an şi jumătate au eludat criteriul sportiv, promovând în liga secundă în urma unei înţelegeri cu CS Buftea. Decizia a fost contestată de conducătorii de la Săgeata şi cazul ar fi trebuit să fie luat în discuţie de către Comisia de Disciplină a FRF pe 22 februarie, dar a fost amânat pentru 5 martie. Ieri, năvodărenii au avut parte de încă o amânare, Comisia de Disciplină hotărând să amâne din nou cazul, pentru 16 martie. „Ni s-a cerut să aducem hotărârea Adunării Generale a FRF prin care s-a decis ca noi să jucăm în liga secundă, în locul celor de la CS Buftea, care nu avea resursele financiare pentru a participa în campionat. Decizia a fost luată pe 29 iunie 2009, iar regulamentul care interzice astfel de lucruri a intrat în vigoare pe 1 iulie 2009. Eu nu-mi fac probleme, trebuie să ni se redea dreptul de promovare, pentru că tot ce am făcut a fost legal”, a spus managerul general al năvodărenilor, Mihai Terzi. Convinşi că vor putea promova în această vară, oficialii de la Săgeata şi autorităţile locale se pregătesc pentru demararea lucrărilor de modernizare a bazei sportive din Năvodari. „Totul este aprobat şi, cum se încălzeşte, vor începe lucrările. Va fi un stadion modern, omologat pentru Liga I şi vreau să mulţumesc autorităţilor locale şi primarului Nicolae Matei pentru tot ceea ce fac”, a adăugat Terzi.