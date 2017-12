Săgeata speră să detroneze liderul Ligii 1

Neînvinsă după primele trei etape scurse din actualul sezon al Ligii 1 la fotbal, formaţia Săgeata Năvodari va întâlni mâine, de la ora 21.30, pe stadionul „Farul” din Constanţa, în duelul surprizelor din debutul campionatului, pe ACS Poli Timişoara. Misiunea echipei pregătite de Tibor Selymes se anunţă una dificilă, mai ales că năvodărenii vor primi vizita liderului. Cu toate acestea, tehnicianul grupării de pe litoral nu se teme de bănăţeni.

„Va fi un meci greu, dar trebuie să luăm cele trei puncte pentru a sta liniştiţi. Pentru noi fiecare punct contează, iar dacă vom juca aşa cum am făcut-o în primele două runde, cu aceeaşi atitudine şi la fel de bine organizaţi, nu avem cum să ratăm victoria. În funcţie de felul în care decurge partida, poate ne-am mulţumi şi cu un punct, aşa cum s-a întâmplat la Botoşani. În schimb, la Braşov consider că am pierdut două puncte. Întâlnim o echipă bună, dar lumea a început să vorbească frumos şi despre noi, mai ales că am crescut de la meci la meci. Ne-am întărit şi lotul şi cred că trebuie să strângem şi mai multe puncte. De altfel, mi-am propus să nu pierdem nici în următoarele trei etape”, a spus Tibor Selymes, la conferinţa de presă de ieri. Antrenorul principal al Săgeţii îi va avea la dispoziţie pe trei dintre jucătorii transferaţi în această săptămână: portarul ungar Krisztian Pogacsics, mijlocaşul Alexandru Sorian şi atacantul sârb Saşa Popin.

JUCĂTORII SUNT OPTIMIŞTI. Fotbaliştii năvodăreni sunt bine montaţi înaintea disputei cu timişorenii, mai ales că au încasat deja primele pentru punctele câştigate în primele trei etape. „Va fi o partidă grea, dar, chiar dacă întâlnim liderul, vrem să câştigăm şi să-l detronăm, poate chiar să fim noi lideri. Nu mi s-a părut că Timişoara are un joc plăcut ochiului, dar este o echipă foarte muncitoare şi aşa a reuşit să se păstreze neînvinsă. Ne aşteptam însă ca şi noi să avem rezultate bune, pentru că ne-am pregătit bine înaintea sezonului şi am muncit mult. Contează şi stabilitatea financiară, iar noi avem condiţii foarte bune de pregătire”, a spus mijlocaşul Apostol Muzac.