Săgeata Stejaru a învins Steaua

Sîmbătă, în ultimul meci al etapei inaugurale din Liga a III-a la fotbal, Săgeata Stejaru a cîştigat cu 1-0 meciul cu Steaua II Bucureşti, printr-un autogol înscris în min. 70. „Este o victorie importantă pentru noi, mai ales că la Steaua au jucat Cristocea şi Croitoru, plus alţi internaţionali de juniori. Sînt mulţumit de joc, pentru că am avut multe ocazii de gol şi nu trebuie să uitaţi că Săgeata are în lot foarte mulţi jucători noi, transferaţi în această vară”, a declarat antrenorul principal al tulcenilor, Sevastian Iovănescu. Partida, găzduită de baza sportivă renovată din comuna Stejaru, a atras circa 2.000 de spectatori, dintre care 1.500 au umplut pînă la refuz tribunele, iar ceilalţi s-au înghesuit cum au putut, pe la garduri sau în picioare! Au evoluat pentru Săgeata: Mogoş (58 Budur) - Purică, Voicu, C. Mocanu, Costache - Bîcneanu - R. Lupu (79 Şamata), Popleacă (75 R. Oprea), Pană - Adi Pitu, Zelencz (82 Talpău). În etapa viitoare, Săgeata Stejaru va evolua în deplasare, cu Portul Constanţa.