Săgeata Stejaru, echipa care a dominat Trofeul „Telegraf“ în ultimul deceniu

08:25:08 / 23 Februarie 2016

Editie jubiliara

Atatea nemultumiri generale a adunat aceasta editie incat se poate scrie un roman! Din fericire pentru organizatori au fost salvati in final de corectitudinea jucatorilor de la FC Constanta. Ce ar trebui sa stie organizatorii(nici nu se stie ce persoane conduc cu adevarat desfasurarea turneului pentru ca se ascund in anonimat) este ca marea majoritate a echipelor vin in fiecare editie de placerea fotbalului din tineretea lor,de revederea cu fosti adversari,dar prieteni pe viata,fac eforturi financiare uriase si marele lor obiectiv era depasirea fazelor grupelor! Echipa care o simpatizez si o sustin,usor,financiar a facut mari eforturi de a participa,cei mai multi jucatori scotand din buzunar cateva sute de lei pe transport,invoiri sau schimb de ture la servici,dar mai ales pentru incaltamintea de sala. Nu numai eu am propus schimbarea pe parcurs a unor decizii ci multi dintre cei implicati,dar obtuzitatea ,incapatanarea si indeosebi incompetenta sportiva(si nu numai!) a facut ca turneul sa curga la vale sub deviza "fie ce-o fi" si cu o propaganda de justificare in ziar. Toate turneele trebuie sa aibe FINALA pe cand in acest an meciul care decidea castigatoarea,ultimul,s-a desfasurat intr-un anonimat organizatoric. In tribunele salii erau atat de putini microbisti si curiosi incat cred ca erau mai multi "spectatori,medici,antrenori,sponsori,chibiti si bagatori de seama pe banca de rezerva a Sagetei" echipa care domina ultimile editii cu acordul tacit si probabil si dezinteresat al celor care iau decizii in turneu. Poate ca hotararea LPF luata ieri ca meciurile care decid cea de a sasea echipa care va merge in play off sa secdispute in aceeasi zi si la aceeasi ora sa fie un antecedent ca,spre binele competitiei,se fac unele corecturi. Asa ca inchei cu ce am inceput:organizatorii,pe care nu-i mai calific,au fost salvati de profilul de sortivitate a celor care au alcatuit cea mai frumoasa echipa a editiei,FC Constanta