Săgeata vrea trei puncte în derby-ul de vineri

Aflată în luptă pentru locul secund în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari are nevoie de trei puncte în derby-ul cu FC Farul, programat vineri, de la ora 19.00, la Constanţa, în etapa a 24-a, pentru a-şi păstra avansul faţă de principala contracandidată, Concordia Chiajna. „Este un meci greu, pe care trebuie să-l tratăm cu multă seriozitate şi concentrare. Nu trebuie să ne uităm la clasament. Farul este în partea inferioară, noi avem drept obiectiv locul secund, dar astfel de jocuri sunt deschise oricărui rezultat şi nu contează locul din clasament. Şi moral, şi valoric, suntem peste Farul, dar trebuie să demonstrăm acest lucru pe teren. Săgeata a făcut un sezon bun şi are jucători valoroşi, iar acest lucru se va vedea vineri”, a declarat antrenorul secund al echipei din Năvodari, Constantin Funda, care a mărturisit că va trăi la intensitate maximă derby-ul cu echipa unde a cunoscut consacrarea ca jucător: „Va fi o partidă specială. Când joci împotriva unei echipei la care ai evoluat mulţi ani simţi ceva deosebit. Totuşi, suntem profesionişti şi trebuie să ne facem treaba cât mai bine, indiferent de numele adversarei”. „De fiecare dată, întâlnirile dintre două echipe dobrogene au trezit multe ambiţii locale. Va fi un meci dificil şi sperăm ca echipa mai bună şi mai valoroasă, adică Săgeata, să câştige. Avem nevoie de victorie şi ne-am propus ca punctele să vină în contul nostru. Faptul că se joacă în nocturnă poate fi un dezavantaj pentru noi, ţinând cont că nu am disputat decât un singur meci la lumina reflectoarelor în actualul sezon, dar mulţi dintre jucătorii din lot au evoluat la nivelul primei ligi şi sunt deja obişnuiţi”, a adăugat antrenorul cu portarii al năvodărenilor, Gică Mina. Acesta a dezvăluit că sunt mici speranţe ca portarul Florin Olteanu să fie recuperat până vineri. „Primele investigaţii medicale au arătat că este vorba de o disjuncţie la umărul stâng. Sperăm să fie apt, dar nu ne facem probleme pentru că avem încredere şi în celălalt portar, Gordin”, a explicat Mina.

Altfel, ultimul derby constănţean al sezonului, între Săgeata Năvodari şi Viitorul Constanţa, va avea loc marţi, 3 mai, de la ora 16.30, în etapa a 25-a a Ligii a II-a, pe stadionul din Năvodari.