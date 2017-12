Săgeata vrea trei puncte în Ştefan cel Mare

După debutul victorios în returul actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari speră să-şi continue parcursul bun cu trei puncte obţinute în confruntarea cu Dinamo II Bucureşti, programată sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 17-a. „Ne aşteaptă o partidă grea, pentru că Dinamo II luptă pentru evitarea retrogradării şi s-a întărit puternic în pauza din această iarnă. În plus, pot lua jucători de la prima echipă, cum ar fi Mehmedovici, care a evoluat la nivel înalt, în Liga Campionilor. Suntem însă pe un drum bun, sper să o ţinem tot aşa şi să luăm trei puncte care să ne menţină pe un loc promovabil. Din păcate, avem ceva probleme cu Olah, care a suferit o entorsă la gleznă, dar sper să-l recuperăm până la ora meciului”, a spus antrenorul principal Aurel Şunda, care a explicat şi cum şi-a motivat elevii pentru întâlnirea din Ştefan cel Mare: „Problema privind promovarea trebuie să se rezolve favorabil pentru că avem dreptate, astfel că nu ne apasă aşteptarea unei decizii clare. Sunt fotbalişti şi, dacă intră pe teren, nu au voie să-şi bată joc de fotbal”. „Pentru noi, victorie este vitală. Trebuie să luăm cele trei puncte şi să rămânem în plutonul fruntaş al clasamentului. Nu vom avea o misiune uşoară, pentru că dinamoviştii au câştigat clar săptămâna trecută la Giurgiu, au un moral ridicat şi sunt foarte încrezători”, a completat Răzvan Dîlbea, fostul căpitan al Unirii Alba Iulia, care a explicat de ce a ales să vină în această iarnă la Năvodari: „Au fost mai multe oferte, dar a contat mult faptul că antrenorul este domnul Şunda, care mă cunoaşte foarte bine. Am vorbit cu cei din conducere, mi-a prezentat dorinţele lor pentru acest sezon şi am văzut că este vorba de un proiect serios. Ar fi a doua promovare în Liga I din cariera mea, după cea reuşită cu Unirea Alba Iulia”.