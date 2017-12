Șahista constănțeană Maria Anghel participă și la Mondialele de juniori

România participă cu opt sportivi la Campionatele Mondiale de șah pentru juniori programate în perioada 17-26 septembrie în Uruguay, la Montevideo. „După Campionatul Mondial școlar desfășurat la Iași și Campionatul European de la Mamaia, circuitul competițiilor juniorilor continuă cu Mondialul din Uruguay, unde participă opt tineri șahiști români. Este de apreciat că avem reprezentanți la Campionatul Mondial, având în vedere că tocmai s-a încheiat CE desfășurat în țara noastră, iar distanța pe care juniorii noștri au străbătut-o pentru a ajunge la această competiție a fost foarte mare”, a declarat Ionuț Dobronăuțeanu, vicepreședinte al Federației Europene de Șah.

Ediția din acest an a Mondialelor de șah pentru juniori (categoriile de vârstă Under 14, Under 16 și Under 18 ani) are loc în capitala statului Uruguay, iar România este reprezentată acolo de Miruna-Daria Lehaci, Maria Anghel, Andrei-Cristian Bulău (toți la U-14), Maria-Alexandra Ciocan, Emilia-Florentina Coman, George Stoleru (toți la U-16), Andreea-Briana Stancu și Cătălin-Lucian Pătrașcu (ambii la U-18). Delegația noastră este condusă de marele maestru Ciprian Nanu.

Maria Anghel, legitimată la Palatul Copiilor, reprezintă Constanța la Montevideo. La Europenele de la Mamaia, ea a ocupat locul 34, cu 5 puncte, în timp ce Lehaci s-a clasat pe 15, cu 5,5 puncte. Sportiva antrenată de Claudiu Iordache este vicecampioană națională la șah clasic, la categoria ei de vârstă, fiind devansată doar de Lehaci. „Nu a reușit o evoluție prea bună la Europene, poate și pentru că era acasă. Sper să reușească să se concentreze mai bine în Uruguay, unde ne dorim o clasare în zona primelor 20 de locuri. Deocamdată, după trei runde, a strâns un punct și jumătate. Campionatul Mondial este o competiție extrem de dificilă, pentru că, pe lângă cele mai bune șahiste din Europa, vin cele din India, China și SUA, care joacă la un nivel foarte înalt”, a precizat Claudiu Iordache.

La categoria U-14 participă 59 de șahiste. Se joacă în sistem elvețian, pe durata a 11 runde. Sunt două zile cu câte două runde în program (18 și 22 septembrie), iar joi va fi zi liberă.

